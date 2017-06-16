Bisikletçilerden Ramazan hayrı

PedalON Balıkesir Bisiklet grubu, grup üyeleri arasında topladıkları paralarla Ramazan ayı nedeniyle iftar saati öncesi 50 kilo tulumba tatlısı dağıttı. Bisikletçilerin yoldan geçen vatandaşlara ve araçlara tatlı vermesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

PedalON Balıkesir Bisiklet grubu, grup üyeleri arasında topladıkları paralarla Ramazan ayı nedeniyle iftar saati öncesi 50 kilo tulumba tatlısı dağıttı. Bisikletçilerin yoldan geçen vatandaşlara ve araçlara tatlı vermesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden bisiklet tutkunlarının kurduğu ve 450 üyesi olan PedalON Balıkesir grubu, Bahçelievler Mahallesinde vatandaşlara iftar öncesi tulumba tatlısı dağıttı. Yoldan geçen araçlara da tatlı veren grup, belediye otobüslerinin de içine girerek yolculara ikramda bulundu. Gerçekleştirdikleri hayır ile ilgili açıklamada bulunan grup başkanı Ahmet Osman Demiryılmaz, "2016 yılında kurduğumuz PedalON Balıkesir grup üyelerimizle birlikte turlarda topladığımız paraların kalan kısmıyla tulumba tatlısı alarak bu mübarek günde paylaşım yapmak istedik. Hem bisiklet grubumuzu tanıyoruz, hem de tulumba tatlısı dağıtıyoruz" dedi.

Bisiklet Grubunun dağıttığı tulumba tatlısından yoldan geçen polis ekipleri de nasibini aldı.

