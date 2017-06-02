Birlikte yaşadığı kadını kıskançlık yüzünden öldürdü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 45 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı 63 yaşındaki adam tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 45 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı 63 yaşındaki adam tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Peker Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birlikte yaşayan Tevfik D. ve Filiz Akbaş arasında iddiaya göre kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tevfik D., bıçakla Akbaş'ı bıçakladı. Akbaş kanlar içinde yere yığılırken, Tevfik D. suç aletiyle birlikte karakola gidip birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri Akbaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Akbaş'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (Abdülaziz Baydilli /İHA)
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