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'Birlikte hareket etme zamanı çoktan gelmiştir'
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'Birlikte hareket etme zamanı çoktan gelmiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Her birimizin kendi bağımsız devletimizin sınırları içinde yaşıyor olması kafi değil. Bölgenin, İslam aleminin, insanlığın geleceği için birlik olma, birlikte hareket etme zamanı çoktan gelmiştir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her birimizin kendi bağımsız devletimizin sınırları içinde yaşıyor olması kafi değil. Bölgenin, İslam aleminin, insanlığın geleceği için birlik olma, birlikte hareket etme zamanı çoktan gelmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış Enstitüsü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ofisi tarafından düzenlenen konferansta konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn'in 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere son dönemde Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin en büyük destekçisi olduğunu ifade etti. Erdoğan, "15 Temmuz gecesi milletimizin varlık yokluk mücadelesi verdiği anlarda Bahreynli kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren sabah 5-6'ya kadar, darbe tamamen savuşturulana kadar Manama'da ve diğer şehirlerde Bahreyn halkının bize dua ettiğini, göz yaşı döktüğünü biliyorum. Bu işe bu kadar sıcak yaklaşan adeta bunu kader ortaklığının nişanesi olarak aziz kardeşim Ebu Salam, ülkemize Arap aleminden gelen ilk devlet başkanı oldu" dedi. "Türkiye de Bahreyn'i her alanda ve her konuda desteklemeye devam edecektir" diyen Erdoğan, "Her açıdan kritik bir döneme tekabül eden bu ziyaretime Bahreyn'le dayanışmamız bağlamında önemli mesajlar ve önemli mesafeler kat ettiğine, içerdiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE HAREKET ETME ZAMANI ÇOKTAN GELMİŞTİR"
Bölgedeki sorunların çözümü için neler yapılacağı noktasında konuşulması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Artık kuru sözlerle, hamasetle, taktik manevralarla geçiştiremeyeceğimiz zor ve kritik tercihlerde bulunmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Adeta ateş çemberi işle kuşatılan İslam coğrafyası gerçekten çok sancılı günler yaşıyor. Ağır bir imtihandan geçiyor. Yüzyıllardır barışın adresi olan bu coğrafi günümüzde, acıyla, terörle, gerilimle, yıkımla, bombalarla anılıyor. 6 yıldır Suriye'de çocuklar gökyüzüne baktıklarında gökyüzünün maviliğini değil, ölüm saçan uçakları, hayallerini ve bedenlerini parçalayan varil bombalarını görüyor. Binlerce yıllık İslam medeniyetine ev sahipliği yapmış, mimarisi, kütüphaneleri, camileri, ilim hikmet ve irfanın merkezi olmuş bu topraklar ateş, kan ve gözyaşı ile yeniden dizayn ediliyor. Etnik kimlik, dili, kabile, renk ve mezhep temelinde birbirlerine yabancılaştırılan Müslümanlar Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de Libya'da ve daha birçok yerde kendi kendilerini tüketiyor. Arap ve İslam medeniyetinin göz bebeği şehitlerin terör örgütlerin, yabancı güçlerin vekalet ve yıpratma savaşlarının sahası haline getirilişini hep birlikte takip ediyoruz. İnsanlık vicdanının suskun kaldığı bu durum karşısında muktedirler ellerini ovuşturmakta, riyakarlar ise timsah gözyaşları dökmekle meşguldür" açıklamasını yaptı.
"Biz ne yaptık" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef bir çoğumuz gönül rahatlığı ile tatmin edici cevaplar veremiyoruz. Her birimizin kendi bağımsız devletimizin sınırları içinde yaşıyor olması kafi değil. Bölgenin, İslam aleminin, insanlığın geleceği için birlik olma, birlikte hareket etme zamanı çoktan gelmiştir. Komşuları zillet içinde yaşarken aynı dili konuştuğu, aynı kıbleye yöneldiği kardeşleri zulüm görürken hiçbir ülke hiçbir toplum sadece kendi konforunu sadece kendi geleceğini düşünemez. Zira bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Bu topraklarda mazimiz de istikbalimiz de müşterektir" dedi.
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