29.12.2016 10:30 Birlik Haber-Sen; PTT çalışanlarının sorunlarını dile getirdi

Birlik Haber-Sen Zonguldak İl Temsilciliği, PTT binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla PTT çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istedi. Birlik Haber-Sen Zonguldak İl Temsilciliği, PTT binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla PTT çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istedi.



Birlik Haber-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Muhammet Çatalçam, beraberinde Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları ve sendika üyeleri ile birlikte PTT binası önünde basın açıklamasında bulundu. 2016 yılının büyük imtihanlarla geçtiğini ifade eden Çatalçam, PTT çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.



2015 yılı 3. Dönem toplu sözleşmede imzalanan Toplu Sözleşme mutabakatından hayata geçirilemeyen taleplerin bir an önce hayata geçirilmesini isteyen Çatalçam, şöyle devam etti:



"PTT çalışanlarının en büyük sorunu izinlerinin bir sonraki yıla devredilmeyişidir. İş yoğunluğundan ve eleman eksikliğinden dolayı izne çıkamayan PTT çalışanları; 2016 yılının iznini, 2017 yılında kullanamıyor. 2016 yılının izni yanıyor. Toplu Sözleşmede kabul edilen yıllık izinlerin bir sonraki yıla devri ile ilgili kanuni düzenleme yapılması konusunda Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sendikalar mutabık olmasına rağmen bu düzenleme hayata geçirilememiş ve yıllık izinler yanmıştır. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu konu acil olarak ele alınmalı, 2016 yılı dahil olmak üzere derhal kanun çıkartılmalıdır. Baş dağıtıcı ve dağıtıcıların emeklilik yaşının 55'ten 60'a çıkartılması konusunda dönemin bakanıyla mutabakata varılmasına rağmen bu kazanımızda da maalesef kanuni düzenleme yapılmamış ve hayata geçirilmemiştir. Bu yüzden çok sayıda baş dağıtıcı ve dağıtıcı mağdur olmakta. Öyle ki kurum İdare Hizmet Sözleşmesi dayatmasıyla bu arkadaşlarımızı mağdur etmektedir. Dağıtıcılara yıpranma hakkının verilmesi için PTT A.Ş. ve sendikamız mutabık kalmış, fakat bununla ilgili kanuni düzenleme yapılmamıştır. PTT A.Ş.'de tüm kademelerde çalışanların unvan yükseltme sınavlarına girebilmesi sağlanmalıdır. Şu anki mevcut durum iş barışını ve kariyer planlamasına engel teşkil etmektedir."

