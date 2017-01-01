01.01.2017 09:16 'Birliğimize ve kardeşliğimize yapılmış bir saldırıdır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Bu, Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu, Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, twitter hesabından İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı/sabır, yaralılara şifa diliyorum. İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi,saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. Bu, Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı, birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek, Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğramayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek, terörü bitirecektir" ifadelerini kullandı.



