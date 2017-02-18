Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Türkiye olarak, birliğe, dayanışmaya, kaynaşmaya ihtiyacımız var' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye olarak, birliğe, dayanışmaya, kaynaşmaya ihtiyacımız var" dedi.

Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Şevket Can'ı makamında ziyaret etti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Baki Şimşek eşlik etti.

Tarsus'un tarihi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şevket Can, "Antik Roma Yolunun restorasyon projesinin tamamlanması için 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığından 735.408.38 TL. ödenek talep ettik. Bunun 200.000 TL'si İl Kültür Müdürlüğüne geldi ve gelen ödeneğin Nisan ayında bize ödeneceği belirtildi. Projenin tamamlaması için bütçemiz sınırlı olduğundan geriye kalan miktarı tekrar talep ediyoruz. Projenin tamamlandığında; eki adliye binasına taşınacak olan Müze Müdürlüğüyle bütünlük sağlayacak şekilde tasarlandığı için yapımını da Bakanlığa devretmeyi düşünüyoruz. Tarihi Ticaret Merkezi sokak sağlıklaştırma projesi 1. Etap uygulama çalışması devam ediyor. Geriye kalan II. Etap için yaklaşık 15 milyon TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır. St.Paul kuyusu civarı 37. ve 42. Sokaktaki Butik otel olarak restore edilen binaların biran önce işlev kazanması Tarsus turizmi açısından büyük önem arz ediyor.

Bu evlerin 8 tanesi "Tarsus yatırım" adındaki bir firmaya 2016 yılının Ağustos ayında tahsis edilmiştir. Bunlardan 5 binanın restorasyonu bitmiş 3'ünde ise bazı eksikler olduğu tespit edilmiştir. Bu güne kadar 17 açılış gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şuan 4 adet cami inşaatı, 2 adet taziye evi, 1 adet halı saha, 3 adet Yaşam Boyu ve Spor Merkezi, Tarihi Ticaret merkezi, Berdan 1. Etap inşaatı, köylerde parke çalışması, Eshab-ı Kehf çevre düzenlemesi devam eden işlerimizdir.

Revizyon çalışmamız Mersin Büyükşehir Meclisimizden geçti. Gıda Organize Sanayi için 10 milyon TL. para vereceğiz. 68 şehit ailemize konut verdik.

Hükümetimiz tarafından yapılmakta olan Gıda Organize Sanayi, Hızlı tren, Çukurova Havaalanı, hastane ve üniversitenin yapılmasıyla ve özellikle doğal gaz depolama ünitesinin yapılmasıyla şehrimiz Adana ve Mersin'in ortasında olmamızdan dolayı şansızlığımızın şansa dönüşeceğine inanıyorum" dedi.

Bakan Elvan, Mersin ve Tarsus'ta hükümet tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

Bakan Elvan, "Öncelikle Tarsus'ta bulunmaktan, hele hele bugün önemli açılışı gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tarsus, tarihiyle, kültürel mirasıyla, sanayi kültürüyle Türkiye'mizin ender yerleşim yerlerinden bir tanesi. Biz bunun bilincindeyiz. Hele hele Tarsus'un o kültürel zenginliği, bu zenginliklerin ortaya çıkarılması, turizm açısından da Tarsus'un önemli bir merkez olması bizim açımızdan son derece önem arz ediyor. İkinci bir husus: Tarsus aslında Türkiye'de şöyle geçmişimize bir baktığımızda sanayi kültürü olan ender merkezlerden bir tanesi. Birkaç yüzyıllık sanayi geçmişi olan bir yerleşim yeriyiz. Dolayısıyla Mersin'imizde de sanayinin en önemli merkezlerinden biri konumunda yer alıyor. Bildiğiniz gibi; özellikle yatırımcılarımız için arazi temini büyük problem arz ediyor, tüm arkadaşlarımızla birlikte bunların değerlendirmesini yaptık inşallah hem Tarsus'umuza hem de Mersin'imize güzel bir ihtisas organize sanayi bölgesi kazandıracağız. Bununla ilgili çalışmalar hemen hemen son noktaya geldi. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü Mersin sadece Çukurova bölgesinin değil Türkiye'nin en önemli liman şehri konumunda dolayısıyla Anadolu'nun değişik yerlerinden birçok yatırımcının Mersin'e ve Tarsus'a sanayi yatırımı yapmak için büyük bir ilgi duyduğunu biliyorum. Bu açıdan yeni bir ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulması Tarsus ve Mersin için önemli bir kazanım olacaktır diye düşünüyorum. Bir başka husus; organize sanayi bölgemizin genişletilmesi çalışmalarını sürdürüyoruz.

Bu yıl sonuna kadar Allah izin verirse Çukurova Bölgesinin havaalanının altyapısını tamamlayacağız. Bugün sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Üst yapı ihalesine de inşallah bir hafta içerisinde Ulaştırma Bakanımız çıkıyor, hazırlıklarını yaptılar. Dün Kalkınma Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımız bir araya geldi ve nihai hale getirdiler. Hedefimiz 2018 yılında inşallah Çukurova bölgesinde havaalanını açmak.

Tarsus'umuzun ne ihtiyacı varsa el birliğiyle dayanışma içerisinde bunları gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Ülkenin dayanışmaya, kaynaşmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan Elvan, "Değerli arkadaşlar bizim birliğe, dayanışmaya, kaynaşmaya ihtiyacımız var. Bakınız Türkiye öyle büyük problemlerle, meselelerle uğraşıyor ki, hem içeride hem dışarıda maalesef bizim gelişmemizi, kalkınmamızı, büyümemizi istemeyen kesimler var. Bunlara karşı ciddi mücadele edilmesi gerekiyor. Ben huzurlarınızda hem belediye başkanımıza, hem milletvekillerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten uyumlu işbirliği halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnsanlar seçim zamanı giderler oylarını kullanırlar ama önemli olan dostluk, kardeşlik, birlik ve dayanışma yoludur. Birlikte bir şeyler üretmektir, birlikte bir şeyler ortaya koymaktır. Ben Tarsus için ne yapabilirim düşüncesi içerisinde olup ve kafamızı bu alana odaklayarak bu alanda yapabileceğimiz ne varsa bunları ortaya koymak bizim için önemli diye düşünüyorum. Bugüne kadar hep bu ilke çerçevesinde hareket ettim, bundan sonra da aynı ilke içerisinde hareket edeceğiz. Ben tekrar belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tarsus'ta bulunmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtiyorum" dedi.

Başkan Can, günün anısına Bakan Elvan'a Kutalmışoğlu Süleyman Şah maketini hediye etti.

(Ersoy Yalçın/İHA)