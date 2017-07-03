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'Birkaç oyuncu daha transfer edebiliriz'
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'Birkaç oyuncu daha transfer edebiliriz'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, birkaç oyuncu transferi daha yapacaklarını açıkladı. Avcı ayrıca, 'Her sene hem oyun hem de oyuncu kalitesini arttırmaya çalışıyoruz' dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, birkaç oyuncu transferi daha yapacaklarını açıkladı. Avcı ayrıca, "Her sene hem oyun hem de oyuncu kalitesini arttırmaya çalışıyoruz" dedi.
Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Medipol Başakşehir'de akşam saatlerindeki antrenmandan önce Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Temmuz'un 8'ine kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Avcı, "8 ile 19 Temmuz arası Slovenya'da olacağız. Burada 3 maç yapacağız. Şampiyonlar Ligi ön elemesi bizim için çok önemli. Elensek bile UEFA Avrupa Kupası'nda devam edeceğiz. Şu an Avrupa'da yarışmak bizim ve ülkemizin için önemli. Bence geçen sezon kapanmadı. Geçen sezonun finalini oynayacağız" şeklinde konuştu.
Her sene hedeflerinin oyun ve oyuncu kalitesini arttırmak olduğunu belirten Avcı, "Bu senede artı 1 üzerine koymak istiyoruz. Bunu geliştirirsek, artı 1'in etkeni Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ön eleme. Bu lige de yansıyacak. Alacağımız iyi sonuç bizim için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"HER SENE HEM OYUN HEMDE OYUNCU KALİTESİNİ ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Yeni transferlerle oyunların için yeni opsiyonlar deneyeceklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Sezon başı sağlıklı bir şekilde çalışacağız. Yeni 3 tane oyuncu katıldı. Her sene hem oyun hemde oyuncu kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Sistemde esneklikler olması gerekiyor. Hazırlık döneminde daha rahat ortaya çıkacak" dedi.

"BİRKAÇ OYUNCU DAHA TRANSFER EDEBİLLİRİZ"
Transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Avcı, "Transfer var. Tespit ettiğimiz bölgeler üzerinden çalışmalarımız sürüyor. 3 tane yaptık. 3 tane yolları ayırdık. Birkaç oyuncu daha transfer edebiliriz. Başkanımız ve yönetimimiz çalışmaları sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"HER OYUNCUYA KAPIMIZ AÇIK"
Edin Visca'nın Trabzonspor tarafından istenmesinin hatırlatılması üzerine Avcı, "O konu ile ilgi Başkan ve yöneticiler temas halindeler. Her oyuncuya kapımız açık. Her oyuncu bizim tasarrufumuzda olabilir. Takımın menfaatleri doğrultusunda devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
(Oğuzhan Ort - Bora Akyol /İHA)

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