Birinin inadı, diğerinin kıskançlığı meslek sahibi etti

Elazığ'da evli çiftten biri inadından, diğeri de kıskançlıktan meslek öğrendi ve işin başına geçti.

Elazığ'da evli çiftten biri inadından, diğeri de kıskançlıktan meslek öğrendi ve işin başına geçti.

Elazığ'da kendi atölyelerinde çeyizlik, perde gibi çeşitli konfeksiyon işleri ile elbise tamiri yapan 3 çocuklu Ufuk (42) ve Ümmü Gülsüm Kaya (36) çiftinin, yaptıkları mesleklerini öğrenme hikayesi duyanları şaşırtıyor. 2002 yılında evlenen Ufuk Kaya, hazır giyim satışı yaparken terzi bir arkadaşıyla şakalaşıp, onun tüm makinelerini satın alarak, başına koyduğu ustaya işi devretti. İş yerine çalışan ustanın 'Sen bu işi yapamazsın' demesine kızan ve onunla yollarını ayıran Kaya, inat edip hazır kıyafetlerin kalıplarını söküp, dikerek mesleği öğrendi. Ümmü Gülsüm Kaya da kocasına iş yerinde yemek yaparken, orada işe aldığı makinede çalışan kadınlardan kıskanması sonucu, onların işten ayrılmasına neden oldu. Kıskançlık uğuruna mesleği öğrenen Kaya, kocasıyla birlikte çalışmaya başladı.

Askerden gelince babasının İstanbul'dan getirdiği tuhafiye malzemeleri satmaya başladığını aktaran Ufuk Kaya, "İşim zevkli olduğu için geliştirdim. Daha sonra işimin imalatını yapmayı düşünüyordum. Bir gün terzi bir arkadaşımın dükkanına gittim. Kendisine şaka amaçlı makinelerini satar mısın diye sordum. O da bana, 'Ben satarım ama sen bu makineleri almazsın' dedi. Alırım alamazsın derken makineleri aldım ve kullanmasını da bilmiyordum" diye konuştu.



"USTA BENİ TEZGAHLA BAŞ BAŞA BIRAKIP GİTTİĞİNDE BENDE İNATLAŞMA OLDU"

Tekstil ustasını işe aldığını anlatan Kaya, "Usta ile birlikte benim depoya gittik ve benim şaka ile almış olduğum makinelerle işe başladık. Ben bu işe başından beri hevesliyim. Çünkü bir şeyleri birilerini taklit etmeden kendin tasarlayarak üretiyorsun. Daha sonra usta ile 1 ay çalıştıktan sonra anlaşamadık. Bana, bu işi tek kendisinin yaptığını, benimse hiç bir şey yapmadığımı sadece para ve tezgahımı işe koyduğumu söyledi. Bu işi kendim yapmam gerektiğini anladım. Usta beni tezgahla baş başa bırakıp gittiğinde bende inatlaşma oldu. Makinenin başına geçtim ve yavaş yavaş kumaşları kesmeye başladım. Hazır giyimleri söküp kalıbını aldım. Sene 2008'de 35 yaşında bu işi öğrendim. Şu anda Overlok, Reçme, Kollu, Kesim makinelerinin tamamını kullanıyorum" diye konuştu.



YETİŞTİRDİĞİ ELEMANLAR, EŞİNİN KISKANÇLIĞI NEDENİYLE İŞTEN ÇIKMIŞ

Kullandığı makinelerin tamiratını da öğrendiğini dile getiren Kaya, "İşlerim yoluna girmişti. Artık yanımda çalıştıracağım eleman lazımdı. Elazığ gibi bir yerde eleman bulmak çok zordu. Ne yapayım derken kendim sıfırdan eleman yetiştirmeye başladım. Yetiştirdiğim elemanlar işi öğrendikten sonra bırakıyorlardı. Sebebini de bana söylemiyorlardı. Daha sonra bizim hanımın yetiştirdiğim elemanları kıskandığını ve ben yokken onları işten çıkarttığını öğrendim. İşin rengi belli olmuştu. Hanıma bu işi kendisinin öğrenmesi gerektiğini söyledim ve eşim de terzi ustası oldu" ifadelerini kullandı.



"EŞİMİ KISKANDIĞIM İÇİN MESLEĞİMİ SIFIRDAN ÖĞRENDİM"

Kocası ile 15 yıldır evli olduğunu ifade eden Ümmü Gülsüm Kaya, "Eşimin geçmişte hazır giyim dükkanı vardı. Bir gün hazır giyimi kendisi yapmaya karar verdi. Daha sonra makineler aldı ve bir usta ile çalışmaya başladı. Usta ile anlaşamadılar. Bir inat uğruna makineleri kullanmayı öğrendi. Bir gün beni de dükkana çağırdı ama benim hiç hevesim yoktu. Yanında bayan elemanlar çalışıyordu. Ben eşimin dükkanında yemek yapıp bulaşık yıkıyordum. Eşimi aşırı kıskanıyordum. Bayanların biraz üstüne gidince onlar işten ayrılmaya başladı. Eşim bunun benden dolayı olduğunu fark etti. Eşimi kıskandığım için bende bu mesleği sıfırdan öğrendim" şeklinde konuştu.

(Yunus Özhanlı / İHA)