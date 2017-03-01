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'Birinci hedefim lig şampiyonluğu '
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'Birinci hedefim lig şampiyonluğu '

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 'Benim için birinci hedef, her zaman söylediğim gibi lig şampiyonluğu. Şimdi de lige hazırlanacağız' dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Benim için birinci hedef, her zaman söylediğim gibi lig şampiyonluğu. Şimdi de lige hazırlanacağız" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında golsüz biten Sivasspor, Atiker Konyaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal takımın kupada geldiği noktada iyi mücadele ettiğini belirterek, "Pozisyon vermeden net iki tane girdiğimiz pozisyon var. Gol atabilirdik. Ama mağlup olmamak önemli. Bir de bunun tabi ikinci ayağı var. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İsteklerinden memnunum. Güzel bir maç izlettiğimiz düşünüyorum. Taraftara sayısı gittikçe artıyor, onlara da teşekkür ediyorum. Hep beraber iyi bir grup iyi bir ekip olmaya başladık taraftarla birlikte. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şansımız yüzde 50-50 ikinci maça bakacağız. Bizim için önemli olan lig maçı. En az 5-6 oyuncuyu oynatmayarak maça çıktık. Benim için birinci hedef, her zaman söylediğim gibi lig şampiyonluğu. Şimdi de lige hazırlanacağız" dedi.

KOCAMAN: "HAKEM MAÇIN KONTROLÜNÜ KAÇIRDI"
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, "Deplasmanda mağlup olmadan beraberlikle dönmek, tur şansını sahamıza taşımak o kadar kötü ve olumsuz bir şey değil. Skor açısından olumsuz bir şey söylemenin anlamı yok. Sivasspor bir taraftan Süper Lig'e gelme gayreti içindeyken, diğer taraftan da kupada turu yüksek şiddetle istiyor Çok istekli, yüksek şiddetli oynayan bir takım vardı karşımızda. Özellikle ilk 10-15 dakikalık periyotta oyunu kendi lehimize doğru çevirmek için düzenli bir şekilde duruyorduk ama 15'inci dakikadan sonra hakeminde kontrolü kaçırması, hem sahanın problemli olması, aynı zamanda rakibin sertliği bizim oyun düzenimiz tamamen bozuldu. Oyun 15'inci 20'inci dakikalardan sonra Sivasspor'un kontrolüne geçti. Öne geçme şansını fazlasıyla yakaladılar ancak başaramadılar. İlk 10-15 dakikayı atlattıktan sonra ikinci yarının başlamasıyla rakip kaleye biraz daha giderek golü arayarak oynamaya çalıştık. Ancak başaramadık. Böylesine yüksek istekli bir takım karşısında formsuz bir hakemin de olduğu maçta beraberliği taşımak olumsuz değil bizim adımıza" diye konuştu.
(Uğur Yiğit /İHA)

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