Biri gri listede iki terörist etkisiz hale getirildi

Gri listedeki bölücü terör örgütünün sözde 'Amed özel güç sorumlusu' terörist etkisiz hale getirildi.

Gri listedeki bölücü terör örgütünün sözde 'Amed özel güç sorumlusu' terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Lice ilçesi Kutlu Mahallesi bölgesinde, 29-30 Haziran 2017 tarihleri arasında, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 teröristten, Baran Salih Sinan kod adlı, Mehmet Doğan'ın (40) sözde 'Amed özel güç sorumlusu' olduğu ve İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Ayrıca, bu sabah saat 09.30'da, Diyarbakır-Lice ilçesi Türelli Mahallesi bölgesinde, 1 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)