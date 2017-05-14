Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, mücadele ettiğimiz acı çektiğimiz bir maçtı özellikle deplasmanda acı çekmeden maçlar kazanılmıyor. Oyuncularım mücadele etti. Gaziantepspor'un yakaladığı pozisyonlar vardı. Ama biz bireysel yetenekle işi bitirdik' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, mücadele ettiğimiz acı çektiğimiz bir maçtı özellikle deplasmanda acı çekmeden maçlar kazanılmıyor. Oyuncularım mücadele etti. Gaziantepspor'un yakaladığı pozisyonlar vardı. Ama biz bireysel yetenekle işi bitirdik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Gaziantepspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından her iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında karşılaşan Gaziantepspor - Galatasaray maçını Galatasaray 2-1 kazanarak Gaziantepspor'u ateşe attı. Bursaspor'un kalan 4 maçından bir puan alması halinde kümeye düşecek olan Gaziantepspor'da moraller bozuk. Maçın ardından iki takım teknik direktörü açıklama yaptı.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun hakemleri eleştirerek, "Maçı izleyenler keyif almıştır. Bir çok gol pozisyonu yakaladık, ama maalesef atamadık. Kazanmak için oynadık, Ama olmadı. Hakemi yaptığı hatalardan dolayı tebrik ediyorum. Eleştiriyorum onları. Bu zor süreçlerde oyuncularım elinden geleni yaptı. Bu mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, mücadele ettiğimiz acı çektiğimiz bir maçtı özellikle deplasmanda acı çekmeden maçlar kazanılmıyor. Oyuncularım mücadele etti. Gaziantepspor'un yakaladığı pozisyonlar vardı. Ama biz bireysel yetenekle işi bitirdik. Bu maçı bir an önce unutup Osmanlıspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Sezonu rakibimiz Fenerbahçe'nin önünde bitirmek istiyoruz. Başkanımız hep bizim yanımızda oldu. Senenin planlamasıyla ilgili çok önceden başlandı. Sinan'ın çok büyük bir potansiyeli var. Antrenman davranışı kaç kere konuştum kendisiyle, pozitif olarak değiştiği için bugün oynattım" diye konuştu.

(Lider Olgun - Serhat Demir/İHA)