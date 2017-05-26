Birçok otomobil kullanılamaz hale geldi

Bursa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle sular altında kalan 10'dan fazla otomobil kullanılmaz hale geldi.
Bursa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle sular altında kalan 10'dan fazla otomobil kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra başlayan ve şiddetli şekilde devam eden sağanak yağış sebebiyle sel felaketi yaşandı. Nilüfer ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir mahallede şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel cadde üzerindeki otomobilleri yuttu. Sel suları ile sürüklenen otomobillerden bazıları kaldırımlara çarpıp durdu. Bir anda göle dönen cadde üzerindeki 10'dan fazla otomobil sel sularının altında kalıp kullanılmaz hale geldi. Araçlarını evlerinin pencerelerinden izleyen vatandaşlar sel sularının çekilmesinin ardından sokağa çıkabildi. Hareketten kabiliyetini yitirmiş, kullanılmaz haldeki otomobiller olay yerine çağrılan çekicilerle götürüldü. Trafik polisleri hasar tespiti yaparken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yaşanan sel felaketinde ölen ya da yaralanan olmadı. (Zafer Peker / İHA)
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