02.01.2017 14:52 Birçok hırsızlık olayına karışan çete çökertildi

Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki hırsızlık şebekesine ağır darbe vururken, çevre il ve ilçelerde hırsızlık yapan organize suç çetesinin elemanlarını gözaltına aldı. Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki hırsızlık şebekesine ağır darbe vururken, çevre il ve ilçelerde hırsızlık yapan organize suç çetesinin elemanlarını gözaltına aldı.

Turgutlu merkez, İzmir, Uşak, Balıkesir gibi bölgelerde iş yerinden hırsızlık, silahla yağma, oto hırsızlığı, evrakta sahtecilik olaylarıyla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinasyonunda Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda 4 kişiden oluşan suç çetesi ve onlara yardım eden 'alt grup' diye tabir edilen 6 şahıs olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Çetenin alt grup elemanlarından 23 ayrı suç kaydı bulunan A.B. ve yine 23 ayrı suçtan kaydı bulunan M.A., adli mercilerce tutuklandı. Diğer alt grup elemanı V.T., Ş.C.D., M.İ. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



4 KİŞİLİK ÇETE GÖZALTINDA

İş yerinden çelik kaza hırsızlığı, silahla yağma, oto hırsızlığı, evrakta sahtecilik olayları ilgili farklı farklı 19 suça karışan ve hepsi de birer suç makinesi olan 4 kişi gözaltına alındı. 3 adet hırsızlık suçundan sabıkası bulunan S.K., 20 suçtan sabıkası olan D.Ö., 38 suçtan sabıkası olan F.E. ve 12 yıl hapis cezası ve 11 suçtan sabıkası bulunan K.Ö., asayiş ekiplerince sorgulanıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında; 1 adet çalıntı silah ve bu silaha ait 4 mm 9 mm fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 adet av fişeği, 1 adet faturasız kurusıkı silah, muhtelif markalarda toplam değeri yaklaşık 13 bin TL olan 781 paket çalıntı sigara, muhtelif markalarda toplam değeri yaklaşık 32 bin TL olan 220 şişe çalıntı alkol, suçta kullanılan araç ele geçirildi. Çete elemanlarının emniyet sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan şahısların işlediği suçların güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı ve hırsızlık anları an be an kameralara yansıdı.

(İlker Uyar / İHA)