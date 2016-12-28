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Birbirinden değerli antikalar yılbaşı öncesi satışa çıktı
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Birbirinden değerli antikalar yılbaşı öncesi satışa çıktı

İstanbul'da Tüm Antikacılar ve Sahaflar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte antikacı esnafı, yılbaşı için birbirinden değerli antikaları satışa çıkardı. Yılbaşında birbirine hediye almak isteyen vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'da Tüm Antikacılar ve Sahaflar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte antikacı esnafı, yılbaşı için birbirinden değerli antikaları satışa çıkardı. Yılbaşında birbirine hediye almak isteyen vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'da Tüm Antikacılar ve Sahaflar Derneği tarafından yılbaşı için farklı hediye arayanların ilgisini çekecek olan "Beşiktaş Hediyelik Antika ve Nostalji Şenliği" Beşiktaş Deniz Müzesi'nde başladı. Antikaya olan ilginin artması ve yeni nesillerin dikkatini çekmek amacıyla düzenlenen şenlikte, antika ve nostaljik eserler satışa sunuldu. Antika eserlerin erişilmez birer obje olmadığını, makul fiyatlarla da antika sahibi olunabileceğini ve bunların aynı zamanda çok anlamlı bir hediyeye dönüşebileceği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 23-31 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olan şenlikte, bazı antika eserlerin müzayede yoluyla da satışa çıkacağı öğrenildi.

"Amacımız genç nesillerle antikayı tanıştırmak"

Şenlik hakkında açıklamalarda bulunan Tüm Antikacılar ve Sahaflar Derneği Başkanı Muzaffer Gültekin, "Etrafımızda bombaların patladığı bu sıcak günlerde, bu güzel organizeleri yapabilmek, inanıyorum ki vatanını ve milletini seven insanların işidir. Tarihin ortasında, Barbaros Hayrettin Paşanın hemen yanındaki bir müzenin içinde, genç nesillerimizle antikayı tanıştırmak tek gayemiz ve amacımızdır. İnşallah bundan sonra devam edecektir. Katılım çok güzel, herkes mutlu daha da iyi olacağına inanıyorum" dedi. Antikanın ulaşılamaz olmadığını ifade eden Başkan Gültekin, "İnanın 2 bin lira maaş veya asgari ücret alan insan bile antika alabilir. Sadece ne alacağını bilmelidir. Cumartesi ve Pazar günü insanlar burayı gezemiyordu, şuan hafta sonu olmasına rağmen çok güzel bir katılım var" ifadelerini kullandı.

"Antika üzerindeki pahalı algısını yıkıp, makul fiyat algısı oluşturuyoruz"

Tüm Antikacılar ve Sahaflar Derneği yetkilisi Aytekin Batmaz da, "Antikanın geniş kitlelere yayılması ve hak ettiği eski değeri alması için faaliyetler gösteriyoruz. Antika üzerindeki pahalı algısının geneli yansıtmadığını düşünüyoruz ve bunu göstermek istiyoruz. Çok daha makul rakamlarla ve uygun fiyatlarla antika sahibi olunabilir ve bunlar çok iyi bir hediyeye dönüşebilir. Buradaki esnaf arkadaşlarımız İstanbul'un pek çok yerinden gelmiştir. Satışa çıkarttığı antikalar dükkanlarında pahalı algısını oluşturabilecek eserler mevcut ama buraya gelirken özellikle bu yılbaşı öncesi hediye edilebilecek makul rakamdaki objeleri getirmeye çalıştılar. Gençler arasında son dönemde popüler olan plaklar, pikaplar, tespihler, biblolar kahve ve çay takımları gibi Avrupa'dan gelen bazı objelerde stantlarımızda sergileniyor" şeklinde konuştu.

"Antika eserlerin nesilden nesle aktarılması gerekiyor"

Antikacı Nevin Erdoğan, "İnsanlar antikaya dokunmaktan korkmasınlar, fiyatlarımız çok uygundur. Bu arada gerçekten çok katılım oluyor. Genç çocuklarla geliyorlar, onlarda bizi çok mutlu ediyor. Çünkü nesilden nesle bunların aktarılması gerekiyor. Aslında bu etkinlik tek bir yerde kalmamalı ve çeşitli yerlerde, bölgelerde yapılmalıdır. Bu yüzden bu etkinlikleri ben çok doğru buluyorum" dedi.

Yılbaşı için arkadaşına hediye bakmaya gelen Büşra Kuş ise, "Etkinlik çok güzel, insanların antikayla yaklaşmasını sağlayarak yönlendirecek. Denk geldikçe bakmaya çalışıyorum ama sürekli alamıyorum. Şuan arkadaşıma hediye bakmaya geldim, kendime de bir şeyler bakacağım. Fiyatlar bir antika etkinliği için bence güzel" diye konuştu.
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