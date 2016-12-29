29.12.2016 10:23 Bırakıp kaçtığı araçta 8 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 8 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, araçtan inerek kaçmaya çalışan şahıs da yakalandı. Şahsın cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Gaziantep'te jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 8 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, araçtan inerek kaçmaya çalışan şahıs da yakalandı. Şahsın cezaevi firarisi olduğu belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi'ndeki Askoç tesisleri önündeki jandarma kontrol noktasındaki ekipler, M.K. idaresindeki aracı durdurdu. M.K.'yı gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramada ise 8 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şahıs ise jandarma ekiplerinin yaptığı aramada bulundu. Jandarma ekiplerine bıçak çeken M.K., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.



Diğer şahıs M.G.'nin yapılan sorgusunda ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hükümlü olduğu ve Adıyaman Açık Cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.



Her iki şahıs da sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

