Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın annesi Sema Sığınak oğlunun mezarı başında, 'Ben ona doyamadım, bırakın oğlumun ayaklarını öpeyim' diyerek gözyaşı döktü.

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın annesi Sema Sığınak oğlunun mezarı başında, "Ben ona doyamadım, bırakın oğlumun ayaklarını öpeyim" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın naaşı dün AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in de katıldığı törenle Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi. Cenaze töreninde ve sonrasında gözyaşlarına boğulan şehidin babası Hayati, annesi Sema ve kardeşi Orhan Sığınak bugün sabahın ilk saatlerinde kabristana geldi. Şehidin kabri başında önce dualar okundu. Şehit annesi ve şehidin kardeşi Orhan gözyaşlarına boğuldu. Anne Sema Sığınak'ı bir komutan teskin etti. Kadın komutan zaman zaman da annenin gözyaşlarını mendil ile sildi. Duanın ardından imam, şehit annesini "oğlun cennete gitti" diyerek teskin etmeye çalıştı. Anne Sema Sığınak, "Oğlum bunları biliyorum ben ama ana yüreği dayanmıyor. Oğlumu çok genç yaşta toprağa verdim" diye ağladı. Şehidin kardeşi Orhan Sığınak imamdan biraz daha dua okumasını istedi. Okunan duayı Sığınak ailesi gözyaşları arasında dinledi. Anne dua bittikten sonra, "Benim oğlum 14 yaşında evinden gitti, ben ona hasret kaldım, onu doğru düzgün göremedim. Benim oğlum çok iyi bir insandı. Papatya gibiydi. Oğlumun mezarına papatya ekin" diye ağladı.

Baba Sığınak da oğlunun mezarı başına gelerek eliyle şehidin üzerine örtülü toprağı severek ağladı. Baba daha sonra oğlunun mezarını suladı. Sığınak ailesi eve taziye ziyaretine gelenler olduğu için mezardan ayrılacakları sırada, şehit annesi ve kardeşi mezar başından ayrılmak istemedi. Anne Sığınak, "Oğlumu son bir kez öpmek istiyorum. Bırakın ben onun ayağını öpeceğim" diyerek oğlunun üzerine örtülü toprağa sarılıp öptü.

Yakınları acılı anneyi güçlükle kaldırıp mezardan uzaklaştırdı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya / İHA)