Bir yılda iki evladını kaybetti

Bursa'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 7 kadın işçiden Meyse Keskin, Balıkesir'in Manyas ilçesinde toprağa verildi. Acılı anne babanın geçen yıl da diğer oğullarını da trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Bursa'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 7 kadın işçiden Meyse Keskin, Balıkesir'in Manyas ilçesinde toprağa verildi. Acılı anne babanın geçen yıl da diğer oğullarını da trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir sendikanın Ankara'daki programına kadın işçileri götüren otobüs İnegöl'de kaza yapmış, 7 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi yaralanmıştı. Kazada ölen kadın işçiler arasında bulunan 43 yaşındaki Meyse Keskin, Manyas'ın kırsal mahallesi Çakırca'da toprağa verildi. Meyse Keskin'in, geçen yıl mayıs ayında Antalya yolunda meydana gelen trafik kazasında kardeşi Samet Gider'i kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, oğlu Şafak Keskin'in annesine Ankara'ya gitmemesi için ısrarda bulunduğu öğrenildi.

Bir yılda iki evladını kaybeden Ahmet ve Emine Gider çifti ile Meyse Keskin'in eşi İsmail Keskin güçlükle ayakta durabildi. Keskin'in cenazesi, kılınan namazı müteakip köy kabristanına defnedildi.

(Süleyman Özaydın/İHA)