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Bir yanda terörist avı bir yanda yamaç paraşütü
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Bir yanda terörist avı bir yanda yamaç paraşütü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yaklaşık bir ay önce başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Kato Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı. Dağa çıkan paraşütçüler, Türk bayraklı paraşütleri ile ilçe merkezine indi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yaklaşık bir ay önce başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Kato Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı. Dağa çıkan paraşütçüler, Türk bayraklı paraşütleri ile ilçe merkezine indi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyon başlatılan Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bir taraftan operasyon diğer taraftan ise sosyal ve sportif etkinlikler devam ediyor. Çözüm sürecinde paraşütçülerin akınına uğrayan Kato, uzun bir aradan sonra yeniden yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı. İlçe Kaymakamı Murat Şener'in daveti üzerine Tekirdağ'dan gelen adrenalin tutkunları, çıktıkları dağdan, Türk bayraklı paraşütleri ile ilçe merkezine indi. Renkli görüntüler oluşturan paraşütçüler, ilçe halkı tarafından ilgiyle izlendi.

"ADRENALİN TUTKUNLARINI BURAYA DAVET EDİYORUM"
Paraşütçülerden Arslan Hamza Algül, Kato dağında iki kişilik yamaç paraşütü ve paramotor uçuşları yaptıklarını belirterek, "Tekirdağ'dan geliyoruz. 5 gün boyunca buradayız. Bölge halkı bizi çok güzel karşıladı. Buralar çok güzel, herkesin gelip bu doğa harikalarını görmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin farklı yerlerinde olan doğasever ve adrenalin tutkunlarını buraya davet ediyorum. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
İlçe Kaymakamı Murat Şener ise, daha önce görev yaptığı ilçede bu tür festivaller yaptıklarını ve bu güzel aktiviteleri Beytüşşebap'a taşımak istediklerini anlatarak, "Araştırdık daha öncede burada bir çalışma yapılmıştı. Biz de devamını getirmek istedik. Beytüşşebap ve Feraşin bölgesinde uçuş gerçekleştirmişlerdi hocalarımız. Bu yılda aynı hocalarımızı çağırdık. Sağ olsunlar davetimizi geri çevirmediler. 5 gün boyunca ilçemizde olacaklar, Beytüşşebap için değişik bir hava oldu. Kendileriyle uçma fırsatımız oldu" diye konuştu.
(Serdar Gükçe/İHA)

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