Bir ülke daha Katar'la ilişkilerini kesti

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler de Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesti. Katar'la deniz ve hava sınırları kapatıldı.

Katarlı diplomatlara ülkeleri terk etmeleri için 48 saat, Katar vatandaşlarına 14 gün süre verildi. Katar'ın, Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'de Husilere karşı oluşturulan Uluslararası Koalisyon'daki rolünün sona erdiği bildirildi. Katar'la ilişkilerin kestiğini açıklayan ilk ülkeler Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar'ı Yemen'de El Kaide ve DEAŞ olmak üzere terörizmi güçlendirmekle suçladı. ​

BİR ÜLKE DAHA KARAR ALDI

7 ülkenin ardından Mauritius da benzer birer adım ve Katar'la olan ilişkilerini kesti. Mauritius ya da resmi adıyla Mauritius Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, Madagaskar'ın doğusunda Hint Okyanusu'nun güneybatı kısmında yer almaktadır.