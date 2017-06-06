Bir ülke daha Katar ile ilişkileri kesti

Katar'a, diplomatik tecrit uygulayan ülkeler arasına Ürdün de katıldı.

Katar'a, diplomatik tecrit uygulayan ülkeler arasına Ürdün de katıldı.

Katar'a diplomatik tecrit uygulayan ülkeler arasına Ürdün de katıldığını açıkladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar'la her türlü diplomatik ilişkiyi kestiğini açıklamıştı. Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler, Katar'da bulunan vatandaşlarına 48 saat içinde ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el Mumami, Doha merkezli El Cezire'nin lisansını da iptal ettiğini bildirdi.

