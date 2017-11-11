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'Bir toplumun geleceği çocuklara vereceği eğitime bağlıdır'
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'Bir toplumun geleceği çocuklara vereceği eğitime bağlıdır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bir toplumun geleceği çocuklara vereceği eğitime bağlıdır. Eğer çocuklar analitik düşünmeyi öğrenirlerse, hayatı sorgulamayı öğrenirlerse, biz bunu eğitim olarak çocuklarımıza verirsek, çağdaş Türkiye'yi oluşturmuş oluruz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir toplumun geleceği çocuklara vereceği eğitime bağlıdır. Eğer çocuklar analitik düşünmeyi öğrenirlerse, hayatı sorgulamayı öğrenirlerse, biz bunu eğitim olarak çocuklarımıza verirsek, çağdaş Türkiye'yi oluşturmuş oluruz" dedi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Cumhuriyet Parkı, Siteler Parkı, Tekel Parkı, Atatürk Parkı, Atatürk Çeşmesi, Yenimahalle Kültür ve Sanat Merkezi, halı ve basket sahaları, Arnavutköy Yat Limanı, Güzelyalı mini çarşıların açılışı, Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi, Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nin temeli, Taş Mekebi'nin de restore çalışmaları CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle yapıldı. Törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "25 yıl aradan sonra Mudanya'da güneş doğdu. 25 yılda Mudanya'mız öylesine sömürülmüş, yozlaştırılmıştı. Ailemizden ve partimizden aldığımız terbiyeyle kimseyi ötekileştirmeden, yandaş yapmadan, hak, hukuk, adalet ilkeleri çerçevesinde hizmet vermeye devam ettik. Mudanya'da bugüne kadar 30 yıldır yapılamayan hizmetler yapıldı. Bizler, güçlü yerel yönetimlerin, başarılı yerel yönetimlerin sayesinde partimizin iktidar olacağına inancımız tamdır. 37 milyon borcumuz vardı. Bugün 11 milyonlara düşürdük. Bu yıl hizmetleri, projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Nilüfer'de dendiği gibi artık gülümseyin Mudanya'dasınız. Bizler görevimizi asla vatandaşımızın ötekileştirilmesine izin vermeden, hak, hukuk, adalet çerçevesinde görev yaptık. Bundan sonrada devam edeceğiz. 3 bin yıllık tarihe sahip Mudanya'mızın bütün değerlerini ortaya çıkarttık" dedi.
Kılıçdaroğlu ise, "Borçla devraldığı belediyeyi bugün çok daha iyi koşullarda hizmet yapan duruma getirmiş vaziyette. Arzumuz ne; borçlarında olmadığı, gelirlerin olduğu ve halka hizmetin, hakka hizmet gibi kabul edildiği bir anlayışı egemen kılmak. Belediye başkanı arkadaşlarıma iki temel konuda dikkat olacaksınız dedim. Birincisi belediye başkanı seçildikten sonra hiçbir ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlara, belde sakinlerine eşit hizmet götürün. Dolayısıyla bunlar bana oy vermedi, vermedi diye ayrım yapmaksızın herkese eşit hizmet götürmek. Bunu yapabilirsek bu cumhuriyetin anlayışıdır. Bu anlayış insan haklarına saygı gösteren bir anlayıştır. Aynı zaman bu anlayış belediyenin gelirlerinin, kaynaklarının toplumun her kesimine eşit dağıtılması anlayışıdır. İkinci konu harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bu hesabını vermek cumhuriyetin bize kazandırdığı önemli olaydır. Çünkü biz cumhuriyeti kurarken, Mustafa Kemal ve arkadaşları halktan vergiler topladı. Kimisi çorap, bez, buğday, silah verdi. Cumhuriyeti biz böyle kazandık. Sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları halktan kurtuluş savaşı sırasında topladıkları vergileri zamanı gelince iade etti. Bu felsefe ile bizler yetiştik ise, bu felsefeyi sürdürmemiz, çocuklarımıza aynı felsefeyi kazandırmamız gerekiyor. Bugün burada güzel bir şey yapıyoruz. Bu toplantı önemli. Temel atmada önemli" diye konuştu.

"ONLARI EĞİTMEK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"
"Bir toplumun geleceği çocuklara vereceği eğitime bağlıdır" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Eğer çocuklar analitik düşünmeyi öğrenirlerse, hayatı sorgulamayı öğrenirlerse, dünya nereye gidiyor, biz neredeyiz diye sorgularlarsa, biz bunu eğitim olarak çocuklarımıza verirsek çağdaş Türkiye'yi oluşturmuş oluruz. Ana hedef, muhasır medeniyeti yakalamak ve üstüne geçmekti. Gazi Mustafa Kemal'in bize gösterdiği hedef buydu. Bu hedef çerçevesinde en iyi okulu vermek, doğuştan itibaren çocuğu eğitmek, belli bir yaşa gelince ana okullarında, kreşlerde çocuklara hizmet vermek, onları eğitmek hepimizin görevidir. Belediye başkanımız böyle görev için kendi ifadesiyle Türkiye'nin en büyük kreşinin temelini atıyoruz. Umarım bir gün hep birlikte hizmete açmış oluruz."

"ÇOCUKLARIMIZA DAHA GÜZEL BİR TÜRKİYE BIRAKMAK ZORUNDAYIZ"
Çocuklara güzel, kavgasız, huzurlu bir Türkiye bırakmak istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Başkanımız, 'belediye başkanı olduktan sonra Mudanya'nın sokaklarında, caddelerinde insanlar rahatlıkla, huzur içinde geziyorlar' dedi. İnsanlar mutlular. Bizim gönlümüzde yatan sadece Mudanya'da, Nilüfer'de, Bursa'da, Ankara, İstanbul, İzmir'de değil, Hakkari'de, Trabzon'da, Çankırı'da, Çorum'da, yani bütün Türkiye'de hepimizin huzur içerisinde gezmesidir. Huzur içinde hayata sarılması, geleceği şekillendirmesidir. Bu bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının vasiyetidir. Onlar bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Biz çocuklarımıza onların bize bıraktığı Türkiye'den daha güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, toplu açılış ve temel atma törenleri öncesinde Çağrışa Mahallesi'nde üzüm yiyip, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Mudanya'ya giden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamında ziyaret etti.
(Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker/İHA)
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