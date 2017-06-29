Bir telefonla hiç düşünmeden 2 ülke geçtiler

Edirne'de, Romanya'dan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezine gelen bir çağrı, İl Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi. Türk sağlıkçıları, bin kilometre yol giderek, kimsesi olmayan ve kalp krizi geçiren tır şoförünü Türkiye'ye getirdi.

Edirne'de, Romanya'dan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezine gelen bir çağrı, İl Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi. Türk sağlıkçıları, bin kilometre yol giderek, kimsesi olmayan ve kalp krizi geçiren tır şoförünü Türkiye'ye getirdi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te geçen hafta kalp krizi geçiren ve baygın olduğu esnada tüm eşyalarının Romanyalı hırsızlar tarafından çaldıran 73 yaşındaki talihsiz tır şoförü Rüstem Işık, 112 Acil Sağlık Komuta Merkezine ulaşarak, Romanya'da yaşadıklarını ve durumunu aktardığı bildirildi.



EDİRNE'DE 4 YILDA ULUSLARARASI 18 BAŞARILI NAKİL

Türk tır şoförü Rüstem Işık 112'ye yaptığı çağrıda, Bükreş'te bir hastanede zor şartlar altında olduğunu söyledi. Kimsesiz olduğu öğrenilen 73 yaşındaki tırcı Rüstem Işık'ın tedavisinin anavatanda yaptırmak istediğini belirtmesi üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçerek, bünyesinde bulunan ve 4 yıldır hizmet veren yurt dışı araç sigortalı 22 NN 612 plakalı ambulans ve AB pasaportlu sağlık ekibi, Romanya'ya gitmek üzere Edirne'den çıkış yaptı.



BİN KİLOMETRE YAPTILAR, 2 ÜLKE AŞTILAR

Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Muhsin Kişioğlu, Yunanistan ve Bulgaristan'ın yanı sıra Balkan ülkelerini de kapsayan 18'inci uluslararası sevki gerçekleştirmek ve Türk tırcısının nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü yanında hissetmesini sağlamak için sağlık ekiplerinin, bin kilometre mesafe ve 2 ülke geçerek sevki başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kişioğlu, Dr. Nihal Kaşıkçı, Acil Tıp Teknisyeni Habibe Ayluayan ve Şenol Acar ile ambulans şoförü Yılmaz Çavuş'tan oluşan heyetin, Bükreş'e giderek, kimsesi olmayan tır sürücüsü Rüstem Işık'ın kaldığı hastaneden, başarılı bir şekilde Türk ambulansına alındığını ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Koroner Servisi'ne naklinin yapıldığını dile getirdi.



"ALLAH DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Türk sağlık ekibini karşısında görünce göz yaşlarına hakim olamadığını öğrenilen 73 yaşındaki tır şoförü Rüstem Işık da Edirne'ye sevki tamamlandıktan sonra Anavatana dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türkiye'mizin sağlık sistemindeki büyük gelişimini yakından görüyoruz ve farkımızın da giderek açıldığı gerçeğini paylaşmak istiyorum. Türk sağlıkçılarımıza gurur duyuyoruz. Allah onlardan razı olsunlar, sesimi duydular ve beni yapayalnız koymadılar" dedi.

(Koray Ustabaşı /İHA)