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Bir tek o kaldı
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Bir tek o kaldı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi. Ölen 4 kişilik aileden geriye 9 yaşındaki çocuk kaldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi. Ölen 4 kişilik aileden geriye 9 yaşındaki çocuk kaldı.
Kaza, dün saat 18.30 sularında Denizli'nin Çal ilçesi karayolu İsabey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yeşilyuva (67) idaresindeki 20 NP 056 plakalı otomobil, Denizli yönüne seyir halinde olan Bülent Coşkun idaresindeki 20 ES 113 plakalı otomobil ile çarpışmıştı. Kaza yerinde sürücü Mustafa Yeşilyuva, diğer aracın sürücüsü Bülent Coşkun ve yanında bulunan Ayşe Coşkun ile Nuri Kölem hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Nacip Kölem ise müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Mustafa Yeşilyuva'nın kullandığı araçtaki eşi Ümmü Gülsüm Yeşilyuva, 9 yaşındaki N.E.C. ve 87 yaşındaki Nuri Kölem'in eşi 83 yaşındaki Gülsüm Kölem ise yaralanmıştı.

AİLEDEN GERİYE 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK KALDI
Akraba ziyaretine giderken yaşanan kazada 85 yaşındaki Nuri Kölem'in yanı sıra, oğlu Nacip Kölem (56), kızı Ayşe Coşkun ve damadı Bülent Coşkun (41) hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan otopsinin ardından morgdan alınarak, Güney ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki camide Buldan Müftüsü Sedat Çakar'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra yan yana toprağa verildi. Tüm köyü hüzne boğan trafik kazası sonrası, aileden geriye sadece 9 yaşındaki N.E.C. kaldı. Hastanede bacakları kırık olduğu için tedavi gören 9 yaşındaki çocuk cenazeye katılamadı. Kazada hayatını kaybeden diğer aracın sürücüsü Mustafa Yeşilyuva ise Çal ilçesi Akkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tüm köylüler olarak hüzünlü olduklarını belirten ailenin damadı 57 yaşındaki Yılmaz Sarıkuş, "Aile ziyaretine giderken kaza yapıyorlar. Tüm köylüler olarak hüzünlüyüz. Aileden geriye sadece çocuk kaldı. Bacakları kırık olduğu için o da hastanede tedavi görüyor, kim bakacak bilmiyorum" diye konuştu.
Cenaze namazına Güney Kaymakamı Fatih Bayram, Buldan Müftüsü Sedat Çakar ve çok sayıda köylü katıldı.
(Medeni Topaloğlu /İHA)
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