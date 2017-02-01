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Bir skandal daha! CNN firari FETÖ'cü ile röportaj yaptı
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Bir skandal daha! CNN firari FETÖ'cü ile röportaj yaptı

ABD Fethullah Gülen'in iadesinde ayak diretirken CNN yayını şok etti. ABD'nin ünlü haber kanalı CNN International FETÖ'cü darbeci askeri ekrana çıkardı.

ABD'li televizyon kanalı CNN International darbecilere kanalının kapılarını açtı. FETÖ'cü olan darbeciyi "üst düzey Türk askeri" diye tanıttı. FETÖ'cü asker de TSK için rezil iddialarda bulundu.

CNN International'ın skandal yayınında askerin kim olduğu açıklanmadı ve yüzü de gösterilmedi. Programa katılan FETÖ'cü asker Türkiye hakkında kötü ifadeler kullanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin "zayıf" durumda olduğunu ileri sürdü. Türkiye'nin "uçak uçurmaktan bile aciz" olduğunu iddia eden FETÖ'cü hainliğini belgeledi.

CNN International kapılarını darbecilere açan yayını ile tepki çekti. FETÖ'cü askerin kimliği saklanırken yüzü de ekrana verilmedi. Röportajı yapan kişinin darbeciye sempatik yaklaşımı da dikkat çekiciydi.

ADINI SÖYLEMEKTEN YÜZÜNÜ GÖSTERMEKTEN ACİZ!

Türk ordusunda üst düzey bir rütbeye sahip olduğunu sık sık dile getiren FETÖ'cü hain adının açıklanmasına yüzünün gösterilmesine bile cesaret edemedi. 15 Temmuz'da "Darbeyi kınadım!" yalanının ardına saklanan FETÖ'cü asker, "Niyeti ve amacı ne olursa olsun hiçbir darbenin savunulur olacağını düşünmüyorum" diyerek kendini aklamaya çalıştı.

TSK'YA VE HÜKÜMETE İFTİRALAR ATTI

"Darbe sonrası Türkiye'ye dönmeye karar verenlerin yüzde 90'ı gözaltına alındı" iftirasını da atan FETÖ'cü Türk ordusunun ve hava kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarındaki başarısına karşın "Türk Hava Kuvvetleri'nin kapasitesi çöktü" dedi.

İşte hainin açıklamaları:

"Türk Hava Kuvvetleri'nin kapasitesi çöktü. Bu bir ülke için kabus. Hem de güçlü hava kuvvetlerine sahip ve büyük bir hava sahası olan bir ülke için. Üstelik, komşularının ne zaman ne yapacağını, günden güne davranışlarının nasıl değişeceğinin belli olmadığı bir coğrafyada. Bu duruma karşı çok net olmak lazım. Türk ordusu savaş yeteneklerini büyük ölçüde kaybetti."

GÜLENCİ DEĞİLİM BİLE DİYEMEDİ!

FETÖ'cü asker CNN'in Gülenci olup olmadığına ilişkin soruya doğrudan bir yanıt da veremedi.

Donald Trump'dan Papa Francis'e herkesin Gülen'in destekçisi olabileğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Eğer bu taraftarlarla herhangi bir bağlılığınız olsaydı o zaman siz de bir teröristsiniz."

AŞAĞILIK NAMUSSUZ İHANET

CNN'in bu yayını tepki aldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, söz konusu askerin söylediklerine Twitter'dan tepki gösterdi. Varank, "Bir kısmı Yunanistana kaçtı. Bir kısmı ABD'den hainlik peşinde. Dünya tarihi bu kadar aşağılık namussuz ihanet görmemiştir. Kelimeler yetersiz" ifadelerini paylaştı.

BU BİR ASİMETRİK SAVAŞ

Güvenlik uzmanı Mete Yarar ise CNN'in yaptığı bu yayını 'asimetrik savaş' olarak niteledi. Mete Yarar şunları söyledi: "Asimetrik savaş terörü bir araç olarak kullanıyor. Yani artık başka enstrümanlarla geliyorlar. Diplomasi, Ekonomi, Medya… İşte bugün yaşanan olay. CNN İnt FETÖ'cü kaçak subayı yayına çıkarıyor ve o subayı Türk ordusu aleyhine konuşturabiliyor. Bu bir asimetrik savaş yöntemidir."
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