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Bir SEO Ajansı İle Çalışmaya Başlamanın 5 Nedeni
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Bir SEO Ajansı İle Çalışmaya Başlamanın 5 Nedeni

 

Birçok işletme sahibi internette ürünlerini ve hizmetlerini satmaya çalışır. Fakat hedef kitlesine internette doğal bir şekilde nasıl görüneceğini bilemez. Günümüzde bir SEO ajansı ile çalışarak bunu yapabilir ve arama motorlarında tüketicilerinizle markanızı, servislerinizi ve ürünlerinizi buluşturabilirsiniz. Nasıl mı? İlk önce size SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) nedir açıklamamız gerekecek.

SEO Nedir?

SEO'nun Türkçe açılımı arama motoru optimizasyonudur ve arama motorlarındaki görünürlüğünüzü arttıracak çalışmaların tümüdür.  Peki bir SEO ajansı ne iş yapar? Bir SEO ajansı belli bir ücret karşılığında arama motorlarında görünürlüğünüzü arttıracak çalışmaları yapan firmalara denir (Ör. İstanbulseo.net). Bir işletme sahibiysek ve arama motorlarında yükselmek istiyorsak bir SEO ajansı ile şimdi çalışmanın tam vaktidir o zaman! Peki  bir SEO ajansı ile çalışmaya başlamamızın bize başka ne faydası olabilir? Gelin, hep birlikte şimdi inceleyelim!

  • Sadece İşinize Odaklanın

SEO ajansları birçok sektörde farklı markalara hizmet vermiş olabilir ve tecrübeleri, bilgi birikimi freelance çalışan bir SEO uzmanına göre katbekat daha fazladır. İşletmenize tam zamanlı çalışan bir SEO uzmanı almak isteyebilir ve bir SEO ajansına verebileceğiniz  ücreti çok bulabilirsiniz. Yalnız Kurumsal SEO hizmeti de veren SEO ajansları size profesyonel  danışmanlık yapar ve online itibarınızı zedeleyecek çalışmalardan uzak durur. Siz de işinize odaklanarak gönül rahatlığıyla iş hacminizi büyütebilir ve kârınızı arttırabilirsiniz.

  • Büyük Reklam Harcamalarından Kurtulun

Arama motorlarında trafiğinizi arttırmak için Google Adwords kullanabilir ve sitenize trafik çekmeye çalışabilirsiniz. Fakat bu size pahalıya mâl olabilir. Her ne kadar kısa sürede tüketicilere ürünlerinizi veya hizmetlerinizi satmak için reklamları kullansanız da ilerleyen zamanlarda reklamlara harcayacağınız ücretler size külfet olabilir. SEO ile ise uzun vadede daha kârlı olabilir ve yatırım getirinize artmasına yardımcı olabilirsiniz.

  • Sosyal Medya Çalışmalarınızı Daha Etkili Yapın

Sosyal medya çevrimiçi çalışmalarınızın ayrılmaz bir parçasıdır ve mutlaka etkin bir şekilde kullanmalıyız. Çünkü sosyal medya çalışmaları hem ürünlerimizi, hizmetlerimizi satma noktasında bize yardımcı olabilir hem de arama motorlarındaki görünürlüğümüze katkıda bulunabilir. Bir SEO ajansı ile arama motoru optimizasyonu için sosyal medyayı daha etkin bir şekilde kullanabilir ve web sitenize giren ziyaretçi sayısını arttırabilirsiniz.

  • İtibarınızı Koruyun

Online itibar, arama motoru optimizasyonu için en zor çalışmalardan birisi olabilmektedir. Çünkü SEO ile sadece sitenizi Google'da ilk sıralara çıkartmak yetmiyor, şirketinizle ilgili olumsuz ve karalayıcı çalışmalar yapan rakipleriniz veya kötü niyetli insanlar,online itibarınızı zedelemeye çalışabiliyor. Bir SEO ajansı ise şirketinizin online itibarınızı korur ve daha da güçlendirerek size yardımcı olur ve çevrimiçi, çevrimdışı güvenilirliğinize katkıda bulunmaya çalışır.

  • Sadık Müşteriler Oluşturun

Günümüzde internet sitenizle, hizmetinizle ve ürünlerinizle hedef kitlenizin arasında sadık müşteriler oluşturmak o kadar da zor değil artık. Site içerisinde tüketicilerin ihtiyaçlarını bilen, analiz eden ve kullanıcı deneyimini iyileştirme çalışmaları yapan bir SEO ajansı ile arama motorlarında kolayca yükselebilir ve markanız için sadık müşteriler oluşturabilirsiniz. Bu size hem kârınızı arttırmaya yardımcı olacaktır hem de Google'da görünürlüğünüzü iyileştirerek ilk sıralarda yer almanızı sağlayacaktır.

 

Bir işletme sahibi iseniz ve arama motorlarındaki görünürlüğümüzü arttırmak istiyorsak bir SEO uzmanıolan ajans ile çalışmamak için hiçbir neden yok! Siz de bir SEO ajansı ile çalışarak sitenize giren ziyaretçi sayısını arttırabilir, sadık müşteriler oluşturabilir ve yatırım getirinizi arttırabilirsiniz.

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