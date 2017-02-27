Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bir otostopçudan parasız seyahat etmenin incelikleri
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bir otostopçudan parasız seyahat etmenin incelikleri

Cebinde 5 TL ile Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye gezen Mehmet Yıldız, üniversite öğrencisi olduğu Giresun'dan memleketi Adana'ya gitmek için otostop yaparak başladığı macerayı son iki yılda 50'den fazla ili gezerek sürdürüyor.

Cebinde 5 TL ile Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye gezen Mehmet Yıldız, üniversite öğrencisi olduğu Giresun'dan memleketi Adana'ya gitmek için otostop yaparak başladığı macerayı son iki yılda 50'den fazla ili gezerek sürdürüyor.
İHA muhabirine otostopla para harcamadan gezmenin inceliklerini anlatan Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yüksekokulu öğrencisi 27 yaşındaki Mehmet Yıldız, otostopçuların belalarını arayan maceraperestler olmadığını belirterek otostobun altın kuralını "Otostopçu umduğuna değil bulduğuna biner" diyerek özetledi. "Otostop; ucuz seyahatten öte dayanışma ve yeni keşifler demek" diyen Mehmet Yıldız, "Otostop ucuza gezmenin ideal yoludur ama otostop çeken insan illa ki çok parasız ya da belasını arayan bir maceraperest değildir. Bazıları için öğrenme ve keşfetme arzusu parayla elde edilemeyecek kadar değerlidir. Ne sırtındaki çantanın ağırlığı ne saatlerce yürümenin yorgunluğu ne de korkuların bir anlamı kalır. Otostopla yolculuk insana yardımlaşmanın, dayanışmanın güzelliğini ve sosyal hayatında asla karşılaşamayacağın insanlarla tanışma fırsatı verir. Yollarda tanıştığınız insanlar gezdiğiniz yerle ilgili öğrenme imkanı sunar" dedi.

OTOSTOPÇU PARMAĞI ÖNEMLİ
Otostop yapmanın birçok incelikleri olduğunu ifade eden Yıldız "İlk etabı başparmağını kaldırarak sizi alabilecek dostları beklemektir. Çekingen durmayıp parmağınızı uzatırken, vücut dilini de kullanmalısınız. Otostop parmağınızı dahi doğru kullanmanın önemi vardır. Çantanız otostopta maceracı görünümünüzü pekiştirerek, araçlarıyla seyredenlerin gözünde nasıl biri olduğunuz kanısını uyandıracaktır. Maceracı ruhunuz kılık ve kıyafetinize yansımalıdır. Otostop yerleri dahi önemlidir. Şehirlerarası yollarda en mantıklısı arabaların durabileceği yerlerde beklemektir. Trafik ışıklarının olduğu yerler ve benzin istasyonları otostopçular için iyi duraklardır. Yolculuğa çıkmadan otostopçuların tavsiyelerinin yer aldığı sitelere gruplara göz atıp işinizi kolaylaştırabilirsiniz" diye konuştu.

OTOSTOPÇULARIN EN İYİ DOSTU TIRCILAR
Otostopçuların en iyi dostunun tırcılar olduğunu da söyleyen Yıldız "Otostopçu umduğuna değil bulduğuna biner. Her zaman lüks otomobil bekleyemeyiz. Zaten otomobiller çok uzun mesafelere gitmeyebiliyor. Ancak tırcılar en yorgun, en perişan halimizdeyken en uzak mesafelere bizi ulaştırabiliyor. Ön yargılı olmamalıyız. onlara kötü gözle bakmamalıyız. Aksine genelde iyi kalpli, uzun yolda sıkılmış, misafirperver, insanlarıdır. Karnınız açsa kamyoncu restoranında yemek ısmarlayanları çok olur. Saygılı bir muhabbet ve iyi niyetli bir kamyoncu ile yolculuklar keyifli hale gelebilir" şeklinde konuştu.

TANIMADIKLARI İNSANLARIN MİSAFİRİ OLUYORLAR
Otostopla gittikleri şehirlerde tanımadıkları insanların evinde misafir olarak kaldıkları gibi bazen dışarıda da kaldıklarını anlatan Yıldız "Neredeyse her şehirde yaşayan otostopçular olabiliyor. Bu yüzden otostopçular grubu üzerinden gittiğimiz şehirde birileriyle irtibata geçip o ana kadar hiç tanımadığımız insanların misafiri oluyoruz. Diyelim ki kimse sizi almadı ve açıkta kaldınız. O zamanda dışarıda gecelemek için en güvenli yerler havaalanları, tren garları ve otobüs terminalleridir. Ya da dinlenme tesisleri, benzin istasyonlarıdır" ifadelerini kullandı.

5 TL İLE 15 İL GEZDİ
Cebinde hiç parası olmadan 15 il gezdiğini de anlatan Yıldız "Önceden köyden ilçeye gitmek için bile tanıdık birinin arabasına el edemezdim. Şimdi ise otostopla yurt içinde ve yurt dışında geziyorum. İlk otostop deneyimim öğrenci olduğum Giresun'dan memleketim Adana'ya gitmekle oldu. Daha sonra Türkiye'de 50'den fazla il gezdim. Otostop için paraya ihtiyacım hiç olmadı. Hatta cebimde 5 TL ile 15 il gezmeyi başardım" dedi.
(Ahmet Bilge /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
TFF 1. Lig kıran kırana geçiyor
HDP'li Ayhan serbest bırakıldı
Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü
Minik Uğur'u arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da patlama!
Görüşme başladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
'Reis'in galası yapıldı
'Reis'in galası yapıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
TFF 1. Lig kıran kırana geçiyor
TFF 1. Lig kıran kırana geçiyor
HDP'li Ayhan serbest bırakıldı
HDP'li Ayhan serbest bırakıldı
Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü
Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü
Minik Uğur'u arama çalışmaları sürüyor
Minik Uğur'u arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da patlama!
Diyarbakır'da patlama!
Görüşme başladı
Görüşme başladı
Hürriyet'in 'Karargah rahatsız' manşetine soruşturma
Hürriyet'in 'Karargah rahatsız' manşetine soruşturma
Onur Kıvrak kalesinde devleşti
Onur Kıvrak kalesinde devleşti
İzmir Büyükşehir davasında flaş gelişme
İzmir Büyükşehir davasında flaş gelişme
Bir otostopçudan parasız seyahat etmenin incelikleri
Bir otostopçudan parasız seyahat etmenin incelikleri
Uyuşturucuya karşı el ele halk oyunu
Uyuşturucuya karşı el ele halk oyunu
Apartman dairesinden 15 ton çöp çıktı
Apartman dairesinden 15 ton çöp çıktı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English