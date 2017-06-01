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'Bir Mehmetçik ölür, şehit olur, bin Mehmetçik doğar'
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'Bir Mehmetçik ölür, şehit olur, bin Mehmetçik doğar'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'En son terör yuvası en son terör inini yıkılana kadar yok olana kadar bu mücadele devam edeceğiz. Hiçbir şekilde vazgeçmeyiz. Bir Mehmetçik ölür, şehit olur, bin Mehmetçik doğar. Biz buna inanan insanlarız' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "En son terör yuvası en son terör inini yıkılana kadar yok olana kadar bu mücadele devam edeceğiz. Hiçbir şekilde vazgeçmeyiz. Bir Mehmetçik ölür, şehit olur, bin Mehmetçik doğar. Biz buna inanan insanlarız" dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı konuşmada bütün şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Ülke olarak millet olarak, sor dönemlerden geçiyoruz. Başta Kilis olmak üzere bu bölgede yaşananlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşadığımız hadiseler karşısında devlet olarak, bütün bu terör örgütleriyle sonuna kadar mücadeleyi götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun talimatlarıyla hepimiz var gücümüzle, en son terör yuvası en son terör inini yıkılana kadar yok olana kadar bu mücadele devam edeceğiz. Hiçbir şekilde vazgeçmeyiz. Bir Mehmetçik ölür, şehit olur, bin Mehmetçik doğar. Biz buna inanan insanlarız. Yüreğimiz kan ağlıyor, üzülüyoruz. Ama bir taraftarda da bugünkü şehit cenazesinde katıldığım kardeşimizde gördüğüm gibi gerçekten imanlı inançlı, milletin mensubu olmakta iftihar ediyoruz" diye konuştu.
Kilis'in bu bölgede yaşanan sıkıntılar arasında bu meseleleri göğüsleyen vilayet olduğunu belirten Ağbal, "Bu necip milletin ensarlığını siz sözde değil, bir fiil yerine getirdiniz. Getirmeye de devam ediyorsunuz. Gerçekten Kilisli kardeşlerimizin burada muhacirlere göstermiş olduğu bu misafirperverliğin tarihi geçecektir. Allah hepinizden razı olsun. Suriyeli kardeşlerimizin gelecekleri bir Türkiye var. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Biz gidemeyiz de zaten Bütün bu coğrafya Allahın izniyle bu millete emanettir. İslam ümmeti, hep buraya bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyor. 15 Temmuz gecesi o alçak darbe girişimi olduğu anda sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, bütün İslam coğrafyasında millet ümmet dua etti. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ın bu milletin yanında olsun diye dua etti" şeklinde konuştu.
Kilis Valisi İsmail Çataklı ise Kilis'in nüfus bakamından Türkiye'nin küçük illerinden biri olduğunu ifade ederek, "Kendi nüfusuna eş değer oranda misafiri de 6 yıla yakın bir süredir, barındırıyor.. Suriyelilerin ülkemize göç eden büyük kısmını buradan geçtiğini düşürsek, belli bir zaman boyutlarında daha büyük bir nüfus kitlesini barındırmış ev sahipliği yapmıştır. Ancak 6 yıl olmuş, bu misafirlik, misafirlik olmaktan çıkmış, bir türlü yerli olmuşlar. Doğal olarak, bunların eğitimdir, sağlıktır, barınmadır, temel ihtiyaçları da ortadadır. Büyük bir yükümüz var. Gerek şehir merkezinde gerekse kırsalda büyük bir yükümüz var. Bu yükü omuzlamaya çalışıyoruz" dedi.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da, sabah Ankara'da havalimanında Maliye Bakanı Naci Ağbal ile karşılaştıklarını, Osmaniye'de şehit cenazesini katılacağını ifade etmesi üzerine sayın bakanı iftar programına katılmak üzere Kilis'e davet ettiğini ifade ederek, "Maliye bakanımız tamam deyince bende şaşırdım. Kilis Belediyesi olarak; zor şartlarda görev yapıyoruz. Belediye olarak bu ay bizim gelirimiz, 2 milyon TL, giderimiz ise 10 milyon TL'dir. Yatırımlar hariç, Tabi biz referandumda bir şeye söz verdik. Dedik ki ey Kilis, ekonomik kriz var. Sıkıntı var. Nüfusundan fazla Suriyeli var. ' El eli yıkar elde döner yüzü yıkar' dedi. Siz referandum da bizlere destek olun ki, Ankara'dan rahat rahat Kilis'in hakkından fazlası ödeneği getirelim. Kilis'e hizmet edelim. Kilisliler, Bayburt kadar oy vermediyse de Bayburt'a yakın verdi, sayın bakanım, yüzde 64 oy verdi Kilis olarak, bize, ben Kilis halkına teşekkür ediyorum. Şükranımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.
(Mehmet Ali Dağ /İHA)

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