Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mali yönden sıkıntıları için, 'Bir Kurtuluş Savaşı içindeyiz, maliye bağımsızlık savaşı içindeyiz. İnandığım bir savaş için 80 milyon TL kasa kolaylığı sağlıyorum. 200 küsur milyon TL'ye kefalet oluyorum' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mali yönden sıkıntıları için, "Bir Kurtuluş Savaşı içindeyiz, maliye bağımsızlık savaşı içindeyiz. İnandığım bir savaş için 80 milyon TL kasa kolaylığı sağlıyorum. 200 küsur milyon TL'ye kefalet oluyorum" dedi.

Galatasaray Kulübü'nün 2017 Mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Divan Başkanı İfan Aktar yönetiminde Dedeman Otel'de gerçekleşti. Toplantıda sarı-kırmızılıları Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu da hazır bulundu.

Riva ve Florya projeleri hakkında kurulu bilgilendirmek istediğini söyleyen Dursun Özbek, "Çünkü camiada bilgi kirliliği var. Galatasaray başkanı seçildiğim zaman, bu emaneti bana verdiniz. Ben de emanetçi olduğumu söyledim. Her ne yaparsam yapayım, yetkim varmış, yokmuş hiç önemli değil. Tartışacağız ortak karar aldığımız zaman devam edeceğiz. Çok dinamik bir dönemden geçiyor. 1 sene önce aldığım yetki bir sene sonra gündem değişiyor. Geçtiğimiz sene 22 Ekim'de genel kurulda net, şeffaf bir şekilde ne yapmam gerektiğini anlattım. Son kurşunumuz diye ifade ettim. O gün Riva ve Florya için, değerlendirilmesinden başka çare olmadığını söyledim. Yüksek borç seviyesi, kasada 5 kuruş geliri kalmamış bir kulüp, ne yapmalıydık. Sunduğumuz projeyi kabul ettiniz" diye konuştu.



"İSTEDİĞİM ŞEY GALATASARAY'I BUGÜNLERDEN ÇIKARMAK"

Emlak Konut ile olan proje hakkında açıklamalarda bulunan Özbek, "Bu bir arsa satışı değil, bu bir gayrimenkul geliştirme projesi. Buna ihtiyacımız mı var, evet var. Riva'daki arsa ne maksatla alınmış. Değerli büyüklerimiz Galatasaray'ın ileride düşeceği durumları düşünerek 40 sene evvelden planlamışlar. Emlak Konut, bir gayrimenkul geliştirme şirketi. Ortaklığa girdiği kişilerin arsalarını alıyor, projeler yapıyor. Satıyor, sonra karlılığı ya cebine atıyor ya paylaşıyor. Buradaki esas olan işin sonunda çıkacak karlılık yüzde 80 Galatasaray'ın. Bunu açıkladık, hala 508 milyon TL'ye sattık diyen var. Yaptığımız işten sorumluğu bütün sülalem alarak hareket ediyorum. Galatasaray'ın kılına zarar gelmesine müsaade etmeyeceğim. Benim istediğim şey Galatasaray'ı bugünlerden çıkarmak. Zoru gördüğüm zaman terk ettiğim yok. Size verdiğim sözü tutacağım. Her zaman kapım açık. Gizli saklı hiçbir şey yok. Onun için çamur at izi kalsın sevdasından vazgeçilmesi lazım" ifadelerini kullandı.



"SALON İÇİN SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR"

Yapılacak spor salonu için önümüzdeki genel kurulun dışında bir genel kurul daha yapacağını vurgulayan Özbek, "Çünkü her yaptığım projeyi genel kurula sunacağımı söylemiştim. Proje bitti. Sarıyer Belediyesi'ne ruhsat için başvurduk. Biz bu salonu yaparken sponsor şartı olacağını söylemiştim. Çünkü yüksek maliyetli olacak bir salon. Bunu bugün Galatasaray'ın yapması mümkün değil. Onun için sponsor bulmak lazım. İsim hakkını kullanarak yapalım. Sponsorluk görüşmeleri devam ediyor" dedi.



"RUHSAT ALIP PROJEYİ ÖNÜNÜZE KOYACAĞIM"

TT Arena'nın çatı sorunu olduğunu ifade eden Başkan Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Stat açılıp kapanır diye projelendirilmiş. Açılışı erken olduğu için yapılmamış. O dönemdeki yönetim sen bu çatıyı kapatma, biz kapatırız demiş. 13, 14 milyon Euro para ver, biz ileride bunu kapatırız denmiş. Onun için taahhüt vermiş. Sonra kapanır diye. Bu borç Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından kayda geçmiş. 6 senedir öyle bekliyor. Kayda geçtiği için faizler üzerine konmuş. Borç 70, 75 milyon seviyesine gelmiş. Bu borca bağlı olarak intibaa hakkına rezerv koymuşlar. Şöyle yapalım dedim. Sizin alacağın para var. Bu parayı kapalı salon yapalım, katkı payı verelim. Bu yer size ait, biz kullanım hakkına sahibiz dedim. Nasıl olur paran var mı dediler. Ben proje gibi yapacağım. İsim hakkını vererek sponsorla yapacağım dedim. Yapabilirsen davamızdan vazgeçelim dediler. Bu suretle salonu yapmak üzere harekete geçtik. Ruhsat alıp projeyi önünüze koyacağım."



"OTEL İNŞAATI YAVAŞ GİDİYOR"

Otel inşaatının yavaş gittiğini belirten Özbek, "Ülkemizin turizm açısından durumu belli. Bu zayıf dönemde açmak çok uygun değil. O yüzden zamanı kullanmak gerekiyor. İnşaat durmuş değil ama benim arzu istediğim hızda ilerlemiyor. Bu otelin finansı için Denizbank'a gittim, bu gayrimenkulü geliştirmek istiyoruz dedim. Oradan inşaatı kullanmak üzere kredi kullandım. Bunu kendi şahsım ile aldım. Ben altına hiç çekinmeden imza attım. Ne kadar sıkıntı da olursa olayım o fonu kullanmadım. O para sadece inşaat için kullanılacak" dedi.



"YENİ TESİS STADA 8 DAKİKA UZAKLIKTA OLACAK"

Florya konusunda çalıştıklarını belirten Özbek, "Stada daha yakın olması gereksinimi var. Florya'dan deneyimimiz var. Maliye Bakanı ile konuştum, yakın yerden arsa istedim. Stada 8 dakika mesafede, 6 tane futbol sahası olan, konaklamalı ve çok güzel tesis alanı olacak. Gerekli dilekçeyi dün Maliye Bakanlığı'na verdik" diye konuştu.



"GALATASARAY'I KORUMA YOLUNDA SAPMA YOK"

Yönetim sürecinde hatalarının ve yanlışlarını olduğunun altını çizen Özbek, "Bunların hepsinden ders çıkarma, Galatasaray'ı koruma yolunda sapma yok. Bunun için eğer bir proje varsa, bir öneri varsa gelin. Yanlış yapılanlar hakkında tartışalım. Onları nasıl hayata geçireceğimizi konuşalım. Bu süreçte bir şeye sizi ikna etmek istiyorum. Başkan yardımcısıyken bizim mali sıkıntımız yok demedim. Şu anda yaptığım, size verdiğim sözün dışında en ufak bir şey yok" şeklinde konuştu.



"330 MİLYON TL İLE BANKA BORÇLARINI ÖDEDİK"

Emlak Konut'tan 340 milyon TL geldiğini ifade eden Özbek, "330 milyon TL ile borçları ödedik. Biz bu 330 milyon TL ile banka borçlarının ödenmesiyle gelirlerimiz açıldı. En önemlileri Spor Toto, naklen yayın gelirleri açığa çıktı. Bunlar direkt Galatasaray'ın kasasına gelecek. 330 milyon TL gelen parayı sermeye avansı olarak Sportif A.Ş'nin içine koyduk. Bunun açıklamasını yaptık" dedi.



"BİR KURTULUŞ SAVAŞI İÇİNDEYİZ"

Dursun Özbek sözlerini söyle şöyle tamamladı:

"Bir Kurtuluş Savaşı içindeyiz, maliye bağımsızlık savaşı içindeyiz. Ben bu savaşa çok inanıyorum. Ben inandığım için elimi, bedenimi, kafamı taşın altına koymuşum. İnandığım bir savaş için 80 milyon TL kasa kolaylığı sağlıyorum. 200 küsur milyon TL kefalet oluyorum. Hepinizden kuvvet almak istiyorum."

(Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)