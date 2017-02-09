Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi

El Bab'ın kontrolünü tamamen sağlamak amacıyla önceki gece icrasına başlanan operasyonlarda stratejik önemi bulunan tepeler ele geçirildi, 58 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Operasyonda 5 asker şehit olurken 12 asker de yaralandı.

Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatının 169. gününde yine şehit haberleriyle sarsıldık. TSK'dan yapılan açıklamada dün sabah El Bab'ta yaşanan çatışmalarda 2 askerin şehit düştüğü, 15 askerin de yaralandığı duyuruldu.

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Akşam saatlerinde yaralı askerlerin 2'sinin daha kurtarılamadığı ve şehit sayısının 4'e yükseldiği açıklanmıştı. Yapılan yeni açıklamada ise yaralı askerlerden birin daha şehit düştüğü ve son El Bab operasyonunda şehit sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi. Suriye'de 169 gündür devam eden harekattaki şehit sayısı ise 61'e yükseldi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Şehit Kılıç'ın şehadet haberi Adana'daki baba ocağına ateş düşürdü.

Şehit askerlerin cenazeleri helikopter ile otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

El Bab'ta şehit düşen Uzman çavuş Mahmut Uslu'nun babası Ali Uslu'nun da 25 yıl önce şehid olduğu ortaya çıktı...

TSK DUYURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri, şiddetli çatışmaların sürdüğü El Bab'la ilgili bugün ikinci bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.