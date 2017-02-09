Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi

EL Bab operasyonundan son dakika kahreden bir haber daha geldi. Çatışmalarda yaralanan bir asker daha şehit düştü. Böylelikle El Bab operasyonunda şehit sayısı 5'e yükseldi.

El Bab'ın kontrolünü tamamen sağlamak amacıyla önceki gece icrasına başlanan operasyonlarda stratejik önemi bulunan tepeler ele geçirildi, 58 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Operasyonda 5 asker şehit olurken 12 asker de yaralandı.

Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatının 169. gününde yine şehit haberleriyle sarsıldık. TSK'dan yapılan açıklamada dün sabah El Bab'ta yaşanan çatışmalarda 2 askerin şehit düştüğü, 15 askerin de yaralandığı duyuruldu.

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Akşam saatlerinde yaralı askerlerin 2'sinin daha kurtarılamadığı ve şehit sayısının 4'e yükseldiği açıklanmıştı. Yapılan yeni açıklamada ise yaralı askerlerden birin daha şehit düştüğü ve son El Bab operasyonunda şehit sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi. Suriye'de 169 gündür devam eden harekattaki şehit sayısı ise 61'e yükseldi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Şehit Kılıç'ın şehadet haberi Adana'daki baba ocağına ateş düşürdü.

Şehit askerlerin cenazeleri helikopter ile otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

El Bab'ta şehit düşen Uzman çavuş Mahmut Uslu'nun babası Ali Uslu'nun da 25 yıl önce şehid olduğu ortaya çıktı...

TSK DUYURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri, şiddetli çatışmaların sürdüğü El Bab'la ilgili bugün ikinci bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı
Özdemir Erdoğan: Ben İzmir gibiyim
Ahmet Çubukçu ve Ersun Yanal'dan anlamlı ziyaret
Katip Çelebi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Deprem bölgesinde çocuk olmak...
İstanbul'da PKK operasyonu: 58 gözaltı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Dusko Tosic ilk kez konuştu
Dusko Tosic ilk kez konuştu
Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı
El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı
Özdemir Erdoğan: Ben İzmir gibiyim
Özdemir Erdoğan: Ben İzmir gibiyim
Ahmet Çubukçu ve Ersun Yanal'dan anlamlı ziyaret
Ahmet Çubukçu ve Ersun Yanal'dan anlamlı ziyaret
Katip Çelebi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Katip Çelebi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Deprem bölgesinde çocuk olmak...
Deprem bölgesinde çocuk olmak...
İstanbul'da PKK operasyonu: 58 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 58 gözaltı
Canlı yayında büyük tartışma: Lak lak edip duruyorsun!
Canlı yayında büyük tartışma: Lak lak edip duruyorsun!
Benzine indirim
Benzine indirim
Organlarıyla 3 kişiye umut oldu
Organlarıyla 3 kişiye umut oldu
Kocaeli'nde balıkçı ağına dana takıldı
Kocaeli'nde balıkçı ağına dana takıldı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English