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Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
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Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi

EL Bab operasyonundan son dakika kahreden bir haber daha geldi. Çatışmalarda öğleden sonra 2 asker daha şehit oldu.

El Bab'ın kontrolünü tamamen sağlamak amacıyla dün gece icrasına başlanan operasyonlarda stratejik önemi bulunan tepeler ele geçirildi, 58 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre bu sabah DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmalarda 2 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Yaralı askerlerin çoğununu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akşam saatlerinde ise 2 asker daha şehit oldu ve şehit sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu.

Gün içerisinde şehit olan asker sayısı 4'e yükselirken, 169 gündür devam eden harekattaki şehit sayısı ise 60 oldu.

Şehit askerlerin cenazeleri helikopter ile otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

TSK DUYURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri, şiddetli çatışmaların sürdüğü El Bab'la ilgili bugün ikinci bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.
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