Bir kadın cinayeti daha: Oğlu aranıyor !

Bursa'da bir kadın evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Polisin ölen kadının oğlunu şüpheli olarak aradığı belirtildi.

Bursa'da bir kadın evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Polisin ölen kadının oğlunu şüpheli olarak aradığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Şehit Mehmet Güngör Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Oğlu ile birlikte ikamet eden Zekiye T. (59) isimli kadının evinden arka arkaya silah seslerinin gelmesinin ardından komşuları polisi arayarak ihbarda bulundu. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldiklerinde evin içinde Zekiye T.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından talihsiz kadının olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zekiye T.'nin cesedi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının olay yerine gelen yakınları fenalık geçirirken cinayet şüphelisi olarak Zekiye T.'nin oğlu Ö.T.'nin (33) aranmasına başlandı. Olaydan sonra kaçan ve üzerinde kırmızı deri ceket ve yüzünde derin bir yara izi bulunan Ö.T.'nin Bursa üzerinden çevre illere kaçma ihtimali üzerine polis şehrin birçok yerinde tedbir aldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

