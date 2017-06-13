Bir kadın cinayeti daha

Bursa'nın Yıldırım İlçesinde hastanenin önüne bırakılan yaralı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının sağ bacağından vurulduğu tespit edildi.

Bursa'nın Yıldırım İlçesinde hastanenin önüne bırakılan yaralı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının sağ bacağından vurulduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir özel hastaneye gece 02.00 sıralarında plakası tespit edilemeyen bir araç geldi. Gelen araçta bulunan iki şahıstan birisi arka koltuktan sağ bacağından vurulan Dilek Bozal'ı (26 )kucağına alarak hastaneye taşıdı. Acil serviste müdahalesine başlanan Dilek Bozal'ın aşırı kan kaybı yaşadığı tespit edildi. Bacağından kurşun giren kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dilek Bozal'ı getiren şahıslar ise öldüğünü öğrenince geldikleri araca binerek hastane önünden kaçtılar. Hastane personeli durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hastaneye gelerek güvenlik kameralarından Dilek Bozal'ı yaralı halde hastaneye getiren kimliği belirsiz şahısların araç ve kimlik tespit çalışmalarına başladı. Şahısların kırmızı bir arabayla yaralı kadını hastaneye getirdiklerini tespit eden ekipler şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Dilek Bozal'ın üç aydır ayrı yaşadığı eşi hastaneye gelerek gözyaşı döktü. Genç kadının cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Polis ekipleri kaçan şahısları ararken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Yusuf Ali Arslan /İHA)