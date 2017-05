Bir inat uğruna mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl'de kamulaştırma yapılmış olmasına rağmen parası ödenmediği için kapatılan yol, mahalleliyi çileden çıkarttı.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl'de kamulaştırma yapılmış olmasına rağmen parası ödenmediği için kapatılan yol, mahalleliyi çileden çıkarttı.

Uzungöl Alçak Köprü mahallesinde 3 yıl önce yapılan kamulaştırma ile evlerine kadar yol alan mahalleliler bugünlerde hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kaldılar. Fransa'da yaşayan ve zaman zaman memleketine gelen R.S, kamulaştırma bedeli karşılığında arazisinden yolun geçmesini kabul etti. Ancak 2 bin TL'lik kamulaştırma bedeli ödenmeyince R.S., mahkemeye başvurdu, mahkeme de kendisini haklı bulunca yolu hafriyat dökerek ulaşıma kapattı. Arazi sahibi, araya hatırı sayılır kişiler girmesine rağmen kararından vazgeçmedi. Duruma isyan eden mahalle sakinleri yetkililerden bir an önce sorunun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.



"MAHKEME KARARI İLE YOL KAPANDI"

Yolu kapanan mahalle sakinlerinden Lokman Sağlam, evlerine gidemediklerini belirterek "20 hane buruda yaşıyoruz. Hastalarımız var. Sefil içindeyiz. 3-4 yıl önce yapılmış bir yol. İstimlak yapılmış ama parası ödenmediği için mal sahibi tarafından mahkemeye verilmesi üzerine alınan karar ile yol kapatılıyor. Bu para da 2 bin TL gibi cüzi bir para, bunu devlet ödeyemiyorsa bize deseydiler biz öderdik. Hem bu rezilliği yaşamazdık hem de bu sefilliği yaşamazdık. Devletimizden bir an evvel bu yolun açılması için buraya el atmasını istiyoruz. Bunu yapan da bizim amcamız. Böyle olmasını istemezdik ama yetkililerden bu konuya el atması istiyoruz ve yolumuzun açılmasını bekliyoruz" dedi.



"BU DURUMU KABULLENEMİYORUM"

70 yaşında protez ayaklarla gezen Fatma Sağlam ise bir vatandaş olarak bu durumu kabullenemediklerini ifade ederek "Astım, şeker ve tansiyon hastasıyım. Senede 2-3 defa ambulans kapıma gelir şimdi neyle kapıma gelecek. Hastaneye gidemiyorum artık. Biz yaşlı insanlarımız yiyeceğimiz bile taşıyamıyoruz. Burada yaşayan insanların hepsi mağdur. 10 senedir protez ayaklarla geziyorum. Beni anlamalarını istiyorum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ben onun ablasıyım. Bu zulmün altına bizi bırakmasınlar. Yol büyük nimettir ve her zaman ihtiyaçtır. Hiç kimse böyle yapmasın" ifadelerini kullandı.



"İNATLAŞMA YÜZÜNDEN YOL KAPANDI"

Zekeriya Sağlam ise bu olayın başlarını bir inatlaşma yüzünden geldiğini belirterek, "Sorun sadece inatlaşma yüzünden. Bu yol Büyükşehir Belediyesi ağında olan bir yoldur. Vatandaşlar çok rahatsız ve herkes hasta, raporlu insanlar. Ancak mahkemenin de verdiği bir karar var. Sorunun çözülmesini bekliyoruz. Kürekle birlikte bu yolu açmasını da biliriz. Dileriz ki yetkililer bizi mahkemelerle karşı karşıya bırakmaz" şeklinde konuştu.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse / İHA)