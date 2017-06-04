Bir haftada ikinci kez yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kozmetik ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Son bir haftada ikinci kez çıkan fabrika yangınında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kozmetik ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Son bir haftada ikinci kez çıkan fabrika yangınında 2 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gebze Pelitli Mahallesinde bulunan kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha boyarken dumanlar birçok yerden göründü. Yangının çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine fabrikanın bulunduğu yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise özel kıyafet giyinerek dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinde müdahale etti. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, aynı fabrikada 26 Mayıs 2017 tarihinde de yangın çıkmış, çıkan yangın büyümeden söndürülmüştü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaan Kızıl / İHA)