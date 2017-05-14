Bir gün önce düğün, bir gün sonra cenaze

Muğla-Marmaris karayolunda 24 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında kuzenleri Fatma Sevindik ve Hatice Güllü'yü kaybeden İzmir Buca'da yaşayan Gönül Dişsiz, tura son anda gitmekten vazgeçtiğini belirterek, 'En son düğünde görüştük. Birlikte eğlenmiştik. Bugün Anneler Günü ama acı bir Anneler Günü' dedi.

Muğla-Marmaris karayolunda 24 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında kuzenleri Fatma Sevindik ve Hatice Güllü'yü kaybeden İzmir Buca'da yaşayan Gönül Dişsiz, tura son anda gitmekten vazgeçtiğini belirterek, "En son düğünde görüştük. Birlikte eğlenmiştik. Bugün Anneler Günü ama acı bir Anneler Günü" dedi.

İzmir Buca'da, Muğla-Marmaris karayolunda 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından hüzün hakim. Yaylacık Mahallesi sakinleri, cenazeleri gözyaşları ile karşılarken, kimi yakınını kaybettiğini, kimi de tura son anda gitmekten vazgeçtiğini söyledi. Acı kazada kuzenleri iki çocuk annesi Fatma Sevindik ve bir çocuk annesi Hatice Güllü'yü kaybeden, diğer kuzeni Bahar Sinur da yaralı olan Gönül Dişsiz, "Ben, Şehnaz Dişsiz ve Nergis Gülbak, son anda tura gitmekten vazgeçtik. Nedenini bilmiyoruz ama gitmedik. Hepsi kuzenimdi. En son kuzenimin oğlunun düğünde görüşmüştük. Birlikte eğlenmiştik. Gece birlikteydik, sabah da hayatlarını kaybettiler. Çok güzel şeyler konuşmuştuk. 'Erkenden kalkıp valiz hazırlayalım' dediler. 'Siz neden gelmiyorsunuz? Çok eğleneceğiz' dediler ama biz istemediğimizi söyledik. Gelmemizi çok istediler ama sanki içimize bir şey doğdu ve gitmedik. Bugün Anneler Günü ama acı bir Anneler Günü. Çok genç yaşta gittiler" diye konuştu.



"EVİMDE BADANA OLDUĞU İÇİN TURA GİTMEDİM"

Öte yandan, bugün cenaze namazları kılınacak olan bazı vatandaşların da cenaze araçları evlerinin önüne getirildi. Mahalleli sokağa çıkarak hayatını kaybeden komşuları için dualar ederken, kadınlar gözyaşları döktü. Ayşe Kolcu'nun bir yakını sinir krizi geçirdi. Kazada hayatını kaybedenlerden iki çocuk annesi Ayşenur Namlıerkan'ın komşusu Rabia Solanıgir, "Karşı komşum elimizde büyümüştü. İki gün önce balkonda torunumu görüp sevmek istedi. Tura gideceklerinden haberim yoktu. Haberim olsaydı belki ben de giderdim. Allah günahlarını affetsin. Bir oğlu bir kızı var. Kızı Yasemin hastanede yaralıymış. Kendisi de hayatını kaybetti. Allah kızına şifa versin" derken, İlknur Bayır isimli komşusu ise, "O benim çocukluk arkadaşımdı. Beraber büyüdük. Hiç ayrılmamıştık. Daha önce ben de turlara gittim ama bu sefer evimde badana işleri olduğu için gitmedim" ifadelerini kullandı.

(Ceren Atmaca - Halil Karahan / İHA)