Bir gün arayla 4 kişiyi vurdu

Samsun'da 19 yaşındaki genç, bir gün arayla 4 kişiyi tüfekle vurarak hastanelik etti.

Samsun'da 19 yaşındaki genç, bir gün arayla 4 kişiyi tüfekle vurarak hastanelik etti.

İlk olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde Modern Pazar'da cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki S.B., pompalı tüfekle H.Ü.'ye ateş açtı. Silahlı saldırıda H.Ü. bacağından vurulurken, pazarcı kadın S.K. ile yoldan geçen Ö.C. de çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu kazara yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı.

S.B., dün de Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de pompalı tüfekle İ.B.'ye (46) ateş attı. Bacağından yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen İ.B., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. S.B. ise olay yerinden kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bir gün arayla 4 kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen S.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

(Muammer Ay /İHA)