03.01.2017 11:38 'Bir evet oyum var, onu da vereceğim'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Anayasa Komisyonunda kabul edilen, Genel Kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek evet oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu da referandumda aynen tekrarlayacağım' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anayasa Komisyonunda kabul edilen, Genel Kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek evet oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu da referandumda aynen tekrarlayacağım" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin'i Fethullah Gülen adına tehdit eden ismin eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın olduğu iddialarına yönelik Bahçeli, "Sabırla beklemek lazım. FETÖ'ye yönelik davalar başlamıştır. O süreci tamamlamak ve beklemek gerekmektedir" diye konuştu.



KORUMA SAYISI ARTTI MI ?

Bir basın mensubunun, "Koruma sayınızda artış oldu mu? Sorusuna Bahçeli, "Bizim koruma sayımız şuan da sabittir. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Araçlarınızda zırh var mı? ise Bahçeli, şu cevabı verdi:

"Bizim arabalarımızda zırh yoktur. Hükümetin liderlere zırhlı araç vereceğine dair bilgiler ulaşmıştır. Ben şahsen, bir zırhlı araç ihtiyacımız olmadığını, bize yönelik böyle bir teşebbüsten vazgeçmelerini kendilerine ilettim."



OHAL

OHAL ile ilgili Bahçeli, "Terörün kökü kazınıncaya kadar, FETÖ ile yüzleşme ve hesaplaşma bitinceye kadar OHAL'e MHP bütün gücüyle tam destek verecektir" dedi.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

"Anayasa değişikliği teklifi, 9 Ocak Pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlayacak. MHP içinde bazı milletvekillerinin eleştirileri var. Buna yönelik nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?" sorusuna Bahçeli şu yanıtı verdi:

"Normalde milletvekilleri düşüncelerini sizin gibi değerli basın aracılığıyla paylaşıyor. Bizde sizin aracılığınız ile öğreniyoruz. O bakımdan saygı duyuyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde Anayasa değişikleri gündeme geleceğini söylüyor. Anayasa Komisyonunda kabul edilen, Genel Kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek evet oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu da referandumda aynen tekrarlayacağım."



