11.11.2017 15:47 Bir elmadan 5 metre kabuk çıkarıyor: Guinnes'e aday

Bir elmadan 5 metre kabuk çıkaran Niğdeli Zeki Şener, becerisi ile Guinnes Rekorlar Kitabına girmeyi istiyor. Bir elmadan 5 metre kabuk çıkaran Niğdeli Zeki Şener, becerisi ile Guinnes Rekorlar Kitabına girmeyi istiyor.

Niğdeli Zeki Şener, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda masa kurarak halkın meraklı bakışları önünde bir elmadan hiç koparmadan 10 dakika içerisinde 5 metre uzunluğunda kabuk soydu. Becerisinin dünyada başka birinde olmadığını düşünen Zeki Şener, hem elmayı tanıtmak hem de kendini ispatlamak amacıyla Guinnes Rekorlar Kitabına girmek için adaylık başvurusunda bulunmak istediğini söyledi.

Süreci takip etmek üzere İngiltere'ye gitmek için sponsor arayan genç adam, "Ben bir elma üreticisiyim. Niğde elmamız piyasada hak ettiği yeri bulamıyor. Ben de elmamızı tanıtmak için böyle bir yol düşündüm. Bunu yıllardır deniyorum, bir elmadan hiç koparmadan 5 metre civarında kabuk soymak gibi bir becerim var. Şimdi soyduğum elma da 5 metre 10 santimetre geldi. Guinnes Türkiye temsilciliğine ilk başvurularımı yaptım. Kabul edildim ve İngiltere'ye çağrıldım ama kendi imkanlarımla gidemediğim için sponsor arıyorum. Eğer olabilirse İngiltere'ye gidip ülkemi ve ilimi tanıtmak istiyorum" diye konuştu.

Zeki Şener, yaptığı araştırmaya göre, makine dışında elle bu uzunlukta elma soyan birine rastlamadığını sözlerine ekledi.

(Yasin Esen/İHA)

