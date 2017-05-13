Bir dakikada kamyon hırsızlığı kamerada

Kayseri'de 2 otobüs ve 8 kamyon çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızın kamyonu bir dakikada çalması şaşırttı.

Kayseri'de 2 otobüs ve 8 kamyon çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızın kamyonu bir dakikada çalması şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında 2 otobüs ve 8 kamyon çalındı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar ve kameralardan alınan eşkal doğrultusunda olayların şüphelisi olarak Y.K.'yi belirledi. Y.K.'nin üzerinde arama yapan polis, araçları çalmakta kullandığı 70 adet kontak anahtarı ele geçirdi. Çalınan araçlar sahiplerine teslim edilirken, Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Y.K.'nin kamyon çalması güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde, Y.K.'nin bir dakikada kamyonu çalıştırarak gözden kaybolması herkesi şaşırttı.

(Turan Bulut/İHA)