Bir belediyeye daha kayyum atandı

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Serhat Karabektaş atandı.
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Serhat Karabektaş atandı. Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle DBP'li Bahçesaray Belediye Başkanı Mehmet Garip Aykut görevden uzaklaştırdı. Bunun üzerine Bahçesaray Belediye Başkan Vekilliği için Kaymakam Serhat Karabektaş görevlendirildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.