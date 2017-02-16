Bir belediyeye daha kayyum atandı

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Serhat Karabektaş atandı.

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Serhat Karabektaş atandı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle DBP'li Bahçesaray Belediye Başkanı Mehmet Garip Aykut görevden uzaklaştırdı. Bunun üzerine Bahçesaray Belediye Başkan Vekilliği için Kaymakam Serhat Karabektaş görevlendirildi.

