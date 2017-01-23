Bir belediyeye daha kayyum atandı

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu kayyum olarak görevlendirildi.
Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu kayyum olarak görevlendirildi. Belediye Başkanı Sadiye Sürer'in terör soruşturması çerçevesinde tutuklandığı Kulp İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu kayyum olarak görevlendirildi. Belediyeye tebliğin yapılmasının ardından binaya gelen polisler, arama yaptı. Polisin aramasının ardından belediyeye gelen Kaymakam Dülgeroğlu, göreve başladı. (Muhsin Taş / İHA)
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