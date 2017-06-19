Bir Baba’nın ardından

Baba- oğul kuşak çatışması ile geçti babam hayatta iken çoğu zaman aramızdaki ilişki.

Aslında öyle çok farklı değildi içinde bulunduğumuz çevre, sadece zamanın ruhu idi belki değişen, nasıl benim gençliğim ile şu anki gençlik arasında hayata bakış açısında fark var ise belki öyle idi ama biraz daha derindi belki de.

Biraz babamdan bahsetmek isterim. Benim babam, Kayseri'nin Süleymanlı köyünde doğmuş ve ilk öğrenimini orada yapmıştı.

İlkokul sonrası Kayseri'de medrese tarzı bir yerde İslami İlimler tahsil etmiş, daha sonra da aldığı eğitimi daha da ilerletmek için İstanbul'a gidip orada tahsiline devam etmiş. Önce müezzinlik yapmış sonra imam olarak devam etmiş emekli olduktan sonra da Almanya'da imamlık ve Kuran kursu hocalığı yapmış idi.

Babam yokluk içerisinde yetişmiş ve kısıtlı geliri ile bizim iyi eğitim almamız için çaba göstermişti. Lise yıllarımda babamın imam olduğunu öğrenen edebiyat hocam Derviş Uslu ‘'Baban cumhuriyet imamlarından değil, değil mi?'' diye bir soru sormuştu. Hayır değildi. Kendisi almış olduğu iyi bir eğitimin gereği olarak Kuran-ı Kerim'in manası vaazlarında anlatır, anlatırken de gözlerini yumardı. Şimdi, ne zaman camiye gitsem babam gelir gözümün önüne, vaazı, hutbedeki tonlamaları. Yaptığı işi sever insanlara ‘'Din-i Celil-i İslamı'' anlatmayı severdi.

İlk ‘'Elif Ba'' yı ondan öğrendim. Yanılmıyorsam bir haftada Kuran-ı Kerim'e geçmiştim. Ben değildim sadece, görev yaptığı yerlerde yüzlerce, toplamda da belki binlerce kişiye Kuran-ı Kerim okumayı öğretmiş, namaz kılmaya teşvik etmiş, alkol ve sigara kullananların bırakmalarına vesile olmuş, zekat vermek konusunda teşvik edici olmuş gerçek bir din adamı idi Babam Kayserili İsmail Hoca.

Biz insanlar genel olarak eksikliği olmadan sahip olduklarımızın kıymetini bilmeyiz. Bunların başında sevdiklerimiz gelir, sağlık gelir.

Elbette babaların da eksiklikleri vardır. Olacaktır da onlar da sonuç itibari ile insandır. Arap şair der ki; el-hataü ve'n-nisyân/ min hasâisi'l-insân "hata etmek ve unutmak insanın özelliklerindendir", insan olarak hata yapacağız yaptığımız hata ile yüzleşebilip yakınlarımızı da olduğu gibi kabullenmeyi öğrenmeliyiz.

Babam, bundan tam altı yıl önce bugünlerde evden çıkmış ve bir süre sonra da cansız bedeni ile karşılaşmak durumunda kalmıştık. Ardında birçok sorular, eksik yaşanmışlıklar bırakarak gitmişti Babam. İşte o zaman insanın bastığı yer, zemin nasıl da kayıyordu. Nasıl da anlamsızlaşıyordu hayat. Derler ya ‘'Babanın gölgesi bile yeter.'' diye. Gölgesine bile gerek yok, varlığını bilmen ara sıra elini öpüp ‘'hayır dua'' alman da yeter.

Yaklaşık on sekiz aylık bir evladım var adı Erenalp mümkün olduğunca çok zaman geçirmek istiyorum. Daha yolun başındayız, belki biz de Baba-oğul

çatışması yaşayacağız. Yarın bir gün erken ayrılmak gerekirse bu alemden oğlumun çok hatırası olsun babası ile, aynı zamanda tüm hatalarıma rağmen, hatalarımı eksiltme gayretim olsun. ‘'Baba gibi baba'' olayım. Sorumluluklarımı yerine getireyim. Paraya değil sevgiye, zenginliğe değil bilgiye önem versin. İnsanlara saygı duysun, vatanını sevsin, ağacı, çiçeği, çiçeğin yaprağını, hayvanları, kediyi, köpeği sevsin. ‘'Yaratılanı, Yaradan'dan ötürü sevsin.'' Çabam bu, ne kadar muvaffak olurum bunu zaman gösterecek.

Zaman zaman ebeveynleri ile ‘'çatışma'' içerisinde olan, ya da ebeveynlerinin yapmış olduğu küçük bir hata yüzünden onları affetmeyen onlarla bir daha görüşmeyen genç arkadaşlar tanıyorum. Anlatmaya çalışıyorum ilerde pişman olma ihtimalleri olacağını belki buna fırsat bulamayacaklarını ama anlayabildiklerini sanmıyorum. Belki de herkes kendi hayatında bir şekilde yaşayıp kendi dersini çıkaracak. Umulur ki sonuç üzüntülü ve pişmanlık verici olmasın.

Allah evlatlarımızı bize bağışlasın. Güzel günlerini göstersin. Babalar günü değil, Evlatlar günü olsun. Tüm güzellik ve mutluluklar onların olsun. Zira onların mutluluğu babaların mutluluğudur.