Bir baba ile anneyi ağlatan tahliye kararı

Sarıyer'de 5 yaşındaki Yaren Aluç'un hafriyat kamyonu altına kalarak ölümüne ilişkin davada, mahkeme 6 aydır tutuklu kamyon şoförünün tahliyesine karar verdi. Yaren Aluç'un anne ve babası ise duruşmayı yaşlı gözlerle izledi.

Sarıyer'de 12 Aralık 2016 tarihinde 5 yaşındaki Yaren Ebrar Aluç'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz (48), Yaren'in babaannesi Hatice Aluç (71) ve kazanın meydana geldiği yol kenarına park eden 3 sürücünün yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Erdal Yavuz cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar Sandy Yahni ve Mehmet Sami Erdoğan salonda hazır bulundu. Yaren'in anne ve babası duruşmayı izlerken duygulu anlar yaşadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Cavit Demir, olay günü torununu götürmek için kazanın yaşandığı Girne Sokak'tan geçtiğini belirterek, "Girne Sokağa girdim. Olay mahalline vardığımda kaza yapan aracın dönmek için manevra yaptığını gördüm. Gaza bastı ve 1 metre sonra çığlık koptu. Maktül aracın altındaydı" dedi.

Duruşmada söz alan sanık Erdal Yavuz'un avukatı, babaanne biraz dikkatli olsaydı kazanın meydana gelmeyeceğini söyleyerek, "Deliller toplanmıştır. Dosya şu an Adli Tıp Kurumundadır ve dönmesi uzun sürecektir. Müvekkilin tahliyesine karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erdal Yavuz'un tahliyesine hükmederek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Sanığın ayrıca her hafta evine en yakın karakola giderek imza atmasını kararlaştıran mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "şikayetçi-sanık" babaanne Hatice Aluç'un "taksirle birinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, kamyon şoförü Erdal Yavuz ile yol kenarına park eden Abdullah Derya, Mehmet Sami Erdoğan ve Sandy Yahni'nin ise "taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede kamyon sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ederek Yaren'in ölümüne, babaannesinin yaralanmasına yol açtığı, babaanne Hatice Aluç'un yine trafik kurallarını ihlal ederek torununun ölümüne sebebiyet verdiği diğer 3 araç sürücüsünün de Vatan caddesinin her iki yönüne araçlarını park ederek Yaren'in ölümüne, babaannesinin yaralanmasına neden oldukları belirtiliyor.

