Bir ayağı yok ama malulen emekli edilmedi

Trabzon'un Maçka ilçesinde 62 yaşındaki elektrik tesisatçısı Ömer Eyüpler, bir ayağının kesik olması ve iki gözünden birinin az görmesi nedeniyle malulen emekli olmak istedi. Ancak hastane 'çalışabilir' raporu verdi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 62 yaşındaki elektrik tesisatçısı Ömer Eyüpler, bir ayağının kesik olması ve iki gözünden birinin az görmesi nedeniyle malulen emekli olmak istedi. Ancak hastane "çalışabilir" raporu verdi.

2009 yılında yaklaşık bir buçuk metre yükseklikten düşerek kaval kemiğini kırdığını sonrasında ise farklı hastanelerde tedavi görmesine karşın bir ayağının kesildiğini anlatan Ömer Eyüpler, malulen emekli olmak için başvurduğu hastanenin "çalışabilir" raporu karşısında ne yapacağını şaşırdığını belirterek yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini istedi. Hiçbir gelirinin olmadığını yeni bağlanan sakat maaşı sayesinde geçinmeye çalıştığını belirten Eyüpler, tek umudunun bağlanacak emekli maaşının olduğunu söylüyor.

Eyüpler, ayağına yüzde 50 oranında rapor verildiğini bunun da malulen emekli olmaya yetmediğini belirterek "2009 yılının Ramazan ayında bir buçuk metreden düşme sonucu kaval kemiğim kırıldı. Ambulansla hastaneye gittim. Daha sonra ameliyat oldum ayağıma platin koydular. 19 gün sonra evime geldikten sonra platinler deriden dışarı doğru çıkmaya başladı. İstanbul dahil bir çok hastanelere gittim. Daha sonra ayağım kangrene dönüşünce kesmek zorunda kaldılar. Ayağım kesilmeden önce çalışıyordum. Daha sonra malulen emekli olmak için başvuruda bulundum ancak bana çalışabilir raporu verdiler. Dolayısıyla emekli olamadım bu vaziyette bana çalışır raporu verdiler. Hatta sağ gözüm hiç görmediği gibi sol gözümde yüzde 40 civarında görüyor. Sakat raporu çıkardım ancak malulen emekli olamadım. Bir organın yüzde 60 oranında kaybı olması durumunda malulen emekli olabileceğimi söylediler. Ancak ayağıma yüzde 50 sakat raporu verdiler dolayısıyla yüzde 60'ı geçemediğimden dolayı malulen emekli olamadım. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Duruma itiraz ettik mahkemeye verdik sonuç olarak bana '2 yıl bekleyeceksin' dediler. Bizde 1 yıldan fazla oldu, bekliyoruz. Seyyar elektrik tesisatı işi yapardım. Şimdi eşim ve iki çocuğumda evimdeyim, çalışamıyorum" dedi.

(Bekir Koca/İHA)