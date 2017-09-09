09.09.2017 18:34 Bir asır sonra gelen su

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi halkı, 100 yıl sonra kavuştuğu suyu davul ve zurnayla karşıladı. Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi halkı, 100 yıl sonra kavuştuğu suyu davul ve zurnayla karşıladı.

Uzun yıllardır evlerinden su akmayan Marmaris İlçesi Taşlıca Mahallesi sakinleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla birlikte özlem duydukları içme suyuna kavuştu. 100 yıl sonra gelen su, mahalle meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Taşlıca Mahallesinde düzenlenen törene, CHP Muğla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Genel Sekterleri, MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, CHP İl Başkanı Mürsel Alban, Taşlıca Mahalle Muhtarı Şadi Altınışık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Daşgın, Büyükşehir ve MUSKİ daire başkanları ile mahalleli katıldı.

Mahalleye gelen Milletvekilli Nurettin Demir ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü mahalle muhtarı Şadi Altınışık ile mahalleliler davul ve zurnayla karşıladı. Tören alanının bulunduğu mahalle meydanına kadar davul zurna eşliğinde yürüyen Başkan Gürün'e vatandaşlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Taşlıca Mahalle Muhtarı Şadi Altınışık, suya hasret bir mahallenin muhtarı olarak bugün kendileri için çok önemli bir gün olduğunu söyleyerek, "Muğla, Büyükşehir olduktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'ün yanına çıkarak yıllardır suyumuzun olmadığını anlattık. Oda bize dönemim bitene kadar suyu size getireceğim diye söz verdi. Şimdi dönem bitmeden suyu bize getirdi. Başkanımız döneminden önce sözünü tutarak suyu bize getirdi. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



"3 YILDIR TAŞLICA YATIRIM PROGRAMIMIZDAN ÇIKMADI"

Kuruldukları günden bu yana il genelindeki susuz köyler için özel olarak çalıştıklarını belirten MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, "Göreve geldiğimiz ilk hafta başkanımıza bir sunum yaparak 70 mahalle veya mevkinin suyu olmadığını belirttik. Bunun üzerine başkanımızın verdiği talimatının ardından ilk günden bu yana susuz yerlere suyu götürmek için çalışıyoruz. Burada daha önce yapılan çalışmaları da göz önüne aldık. Tüm Bozburun ve Datça yarımadasının jeofizik haritaları çıkartılarak bölgesel çalışmalarımıza başladık. Ancak çok önemli sonuçlar elde edilemedi. Daha sonra Taşlıca için 7 sondaj çalışması yapıldı. Yapılan bu çalışmaların ikisinde başarılı olundu. Bu iki sondajdan hem Taşlıca hem de Söğüt için kaynak oluşturuldu. 4 ay gibi kısa bir sürede 10 yıldır çalışmayan şebeke hattı yenilenerek mahalleye suyu verdik. 3 yıldır Taşlıca yatırım programımızdan hiç çıkmadı. Burada bulunan sondaj, 1200 metreküp suya sahip. Ayrıca buraya 5000 metrelik bir terfi istasyonu depomuza akacak şekilde yapıldı. Şu an birçok evimizden su akıyor akmayan yerlerde ise 1 aylık bir şebeke yenileme çalışmamız sonucunda su akmasını sağlayacağız" dedi.



"SUYU AKMAYAN KÖYÜMÜZ KALMAYACAK"

Törende konuşan CHP Muğla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir, çalışmaları sürekli takip ettiklerini ekiplerin gece gündüze demeden çalıştıklarını söyledi. Demir konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Yıllar geçtikçe Muğla'da daha güzel şeyler oluyor ve olacak. İnşallah suyu olmayan köyümüz kalmayacak. Bizler çalışmaları takip ediyoruz. Muğla'yı Türkiye'nin en iyisi yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Taşlıca bayram bitiminde suyuna kavuştu. Bundan sonrada daha bol suyunuzun olmasını diliyorum"dedi.

"Bugüne kadar Muğla genelinde 32 mahalle ve mevkiyi suya kavuşturduk"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın en ücra noktasına kadar yatırım yaptıklarını belirterek, "3 yıl önce göreve geldiğimizde şaşıracak düzeyde susuz mahallelerin olduğunu tespit ettik. Bu susuz mahallelerden biriside Taşlıca mahallesiydi. Taşlıca, özel idare döneminde de gündemde olan bir yerdi. Özel idare döneminde buraya sulama suyu yapılmış, gölet yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. MUSKİ Genel Müdürümüze kesin talimat vererek bütün susuz mahallelerimizin suya kavuşturulması için çalışmaları başlattık. Şu ana kadar 32 mahalle ve mekvimizin su problemini ortadan kaldırdık. Taşlıca'ya bundan sonra orta vadede su ihtiyacı sağlanmış durumda. Bundan sonra suyu tasarruflu kullanmanız gerekiyor. Su geldi diye bahçe sulamalarında kullanmamanız gerekiyor. Suyun kıymetinin en iyi siz biliyorsunuz. Bu yıl Muğla'da yağmur yeteri kadar alınamaması nedeniyle önemli su sıkıntıları oldu. 1300 metre kare su alınırken bu rakam 600 metrekareye kadar düştü. Yarısından daha az su alındı. Dolayısıyla bazı köylerimizde kuyularımız kurudu. Onlarla ilgilide çeşitli çalışmalarımız yapıldı. Bozburun yarımadasının suyunu temin etmek üzere daha geniş daha büyük çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili İller Bankasıyla Devlet Su İşleriyle (DSİ) temas halindeyiz. Muğla geneli için içme ve kullanma suyu için yeni barajların yapılması gerekiyor. DSİ ile birlikte MUSKİ Genel Müdürlüğümüz il geneli için mastır planını hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sulama suları temini ve dağıtımı tamamen DSİ ile Tarım Bakanlığının organizasyonuyla yapılması gerekiyor. Bunun içinde gerekli önerilerde bulunuyoruz" dedi.



"BÜYÜKŞEHİR MUĞLA'YA EN FAZLA YATIRIM YAPAN KURUM"

Muğla'nın devlete yüksek miktarda gelir getiren bir turizm ve tarım kenti olduğuna dikkat çeken Gürün, Muğla'ya daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini söyledi. Büyükşehir yasaları çerçevesinde yatırımlar yaptıklarını belirten Gürün, şunları söyledi, "Büyükşehir'e ait 2 bin 600 kilometre yolu bariyeriyle, yağmur suyu kanallarıyla ve uzun yıllar dayanabilecek asfaltlama çalışmalarıyla bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Yerleşim birimlerinin birbirleriyle iletişimleri kurulması lazım. Bu yüzden yol konusuna çok önem verdik. Muğla'ya görevli olduğumuz alanlarda 3 yılda 565 Milyon TL'lik yatırım yaptık. Büyükşehir olarak Muğla'daki kamu kurumları arasında en fazla yatırım yapan kuruluş durumundayız. 13 bin 247 kilometrekarelik bu alanda ilaçlamanın tamamını yapıyor ve şu anda sivrisineğin olmadığı alanlar oluşturmuş durumdayız. Muğla'ya yapılan her yatırım herkes için önemli. Taşlıca'ya gelen sudan herkes mutlu olmalı, Zeytinköy'de yaşadığımız yangın felaketinden de herkesin üzüntü duyması gerekiyor. Bu yüzden sloganımız "Hedefimiz bir Muğla Bir" ayrımız gayrımız yok" dedi.

Konuşmaların ardından Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve diğer katılımcılar ile mahalle halkı, meydana kurulan vana ile Taşlıca Mahallesine temsili olarak suyu verdiler.

(Vural Efecik / İHA)

