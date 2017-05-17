Bir annenin yardım çığlığı

Sakarya'da, 10 binde bir görülen SMA hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ömer Asaf, iki buçuk yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyor. Oğlunu her gördüğünde üzülen anne, çaresizlik içinde hayırseverlerden yardım istedi.

Sakarya'da, 10 binde bir görülen SMA hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ömer Asaf, iki buçuk yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyor. Oğlunu her gördüğünde üzülen anne, çaresizlik içinde hayırseverlerden yardım istedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesin ikamet eden Arslan çiftinin 5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf Arslan 6 aylık iken 10 binde bir görülen Spinal Musküler Atrofi (Gevşek Bebek Sendromu) hastalığına yakalandı. Teşhis sonrasında 2 buçuk yaşına kadar Ömer Asaf, tedavi için doktor doktor gezdi. Solunum cihazına 2 buçuk yaşında bağlanan Ömer Asaf Arslan 2 buçuk yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyor. Anne Derya Arslan oğlunun ilaçlarının maliyetinin iki milyon TL olduğunu ve bu ilaçları almak için bütçelerinin olmadığını belirterek, hayırsever ve yetkililerden yardım istedi.



"ÖMER'İME NEFES OLMALARINI İSTİYORUM"

Ömer Asaf'ın iyileşmesi için hayırseverlerden yardım isteyen SMA hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ömer Asaf Arslan'ın annesi Derya Arslan, "Ayakları basmıyordu, dili titriyordu. Yeni doğduğunda basıyordu sonradan basmamaya başladı bizde yıkadık hastalandı sonra İzmit'e götürdük. Oradaki doktor dilinin titrediğini ve büyük olduğunu ifade ederek nörolojiye göstermemiz gerektiğini söyledi. Bizde nöroloji doktoruna götürdük, muayenesini yaptı. Sonrasında ise SMA testi yaptırmamızı istedi, bizde özel bir hastanede testi yaptırdık SMA-Tip 1 çıktı. Hastalığı öğrendikten sonra farklı doktorlar götürdük, inanamadık tahlile. Çocuk nörolojisi Sakarya'da yoktu, başka illerdeki nöroloji servisine götürdük çocuğumuzu. Bize çocuğumuzun çok kötü duruma geleceğini söylediler. Sonrasında hastalanarak zatürre ve bronşit olmaya başladı. Bir buçuk, iki yaşlarında da makineye yani solunum cihazına bağlandı. 3 ay yoğun bakımda kaldı, yoğun bakım sürecinden sonra bize trakeostomi açılacağını ve makineye bağlanması gerektiğini söylediler. Bizde mecburi olarak kabul ettik. İki buçuk yıldır solunum cihazına bağlı, iyileşmesi için iki milyona evet ihtiyacımız var. Biz bu miktarı toplayamayacağımız için, ilacı alamayacağımız için; devlet büyüklerimizden, hayırseverlerden Ömerime nefes olmalarını ve yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.



"TEK DİLEĞİMİZ ÖMER'İM CİHAZLARDAN KURTULSUN"

Ömer bebeğin dedesi Ahmet Ayan, torununun biran önce cihazlardan kurtulmasını istediklerini belirterek, "Ömer Asaf'ın ihtiyaçları ve hastalığı için canla başla uğraşıyoruz. Maddi ve manevi olarak canım feda. İlacın tutarı iki milyona tekabül ediyor. İlacın çıktığını duyunca bizede bir ümit doğdu, bizde kampanyaya dahil olmak için Sakarya Valiliğine müracaat ettik bütün evrakları tamamladık. İki milyon büyük para, bizi aşıyor yani. Bizi aştığından dolayı yardımları bekliyoruz ilacın alınabilmesi için tek ümidimiz bu şuanda. Ömer Asaf'ın hastalıktan kurtulabilmesi için, cihazdan kurtulabilmesi için" diye konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek/İHA)