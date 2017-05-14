Bir annenin feryadı

Bartın'da yaşayan Erdal ve Temrin Acar'ın 8 yaşındaki kızları, 1 yıl içinde tedavi edilmezse görme yetisini kaybedecek. Bankalara ve esnaflara borçlanan aile, kızlarının tedavisi için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Bartın'da yaşayan Erdal ve Temrin Acar'ın 8 yaşındaki kızları, 1 yıl içinde tedavi edilmezse görme yetisini kaybedecek. Bankalara ve esnaflara borçlanan aile, kızlarının tedavisi için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Bartın'ın Kozcağız Beldesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Ezgi Acar, 1,5 yaşından bu yana şaşılık tedavisi gördüğü sağ gözünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Baba Erdal ve anne Temrin'in bankalara ve piyasaya olan borçları yüzünden girdikleri ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavisi yarım kalan küçük kız, 1 yıl içinde tedavi edilmezse görme yetisini kaybedecek.

Kızlarının tedavisi için hayırseverlerden yardım beklediklerini belirten anne Temrin Acar, "Kızımın gözünde şaşılık var. 1,5 yaşında başladı hastalığı. İlk önce özel bir hastaneye götürdük. Tedaviye orada başladı. Orası maliyetli olduğu için bir süre sonra bırakmak zorunda kaldık" dedi.



"MECBUR ÖZEL HASTANEYE GİTTİK"

Kızının devlet hastanesinde tedavi olamadığını kaydeden Acar, "Sonrasında devlet hastanesine getirdik. Devlet hastanesinde şaşılığa bakılamayacağı ve Zonguldak'a gitmemiz gerektiği söylendi. Biz de Zonguldak'a gittik. Sonrasında yine devlet hastanesine geldik. Hastanedeki doktor bu kez Ankara'daki üniversite hastanesine gönderdi. Oraya gittik ve orada tedaviye başladık. Haziran ayında kontrole gittiğimiz doktorumuz gözünün daha da kötüye gittiğini ve görme sorunlarının başladığını belirtti. Kızım orada 2014 yılının haziran ayında ameliyat oldu. Ameliyattan sonra bir kez kontrole götürebildik. Sonrasında 2016 yılının haziran ayına kadar maddi koşullarımız el vermediği için kontrole götüremedik" diye konuştu.



"9 YAŞINDAN SONRA TEDAVİ İMKANSIZ"

Özel hastaneler arasında mekik dokuyan çaresiz anne, "Bu nedenle oradaki tedaviyi bırakmak zorunda kaldık. 2017 yılının birinci ayında da İstanbul'da özel bir hastaneye gittik. Oradaki doktorumuz gözün tembelliğe başladığını ve görmesinin çok azaldığını ifade etti. Kızımın kör olabileceğini ve ameliyat olması gerektiğini ifade etti. Bunun için de bu yılın son yıl olduğunu ve sonraki yıllarda tedavinin imkansız hale geleceğini aktardı" şeklinde konuştu.



"BİZİM İMKANIMIZ YOK"

Hayırseverlerden yardım beklediklerini ifade eden Acar, şöyle devam etti:

"Kızım 8 yaşında. Tedavisi 9 yaşına kadar oluyormuş. Orası da şu anda çok maliyetli. Bunun için de bizim imkanımız yok. Kızımızın hastalığı için krediler çektik ve hem bankalara hem de esnaflara borçlara girdik. Şu an icralık durumdayız ve tedaviye devam edemiyoruz. Eşim özel sektörde çalışıyor. Bu nedenle devletten yardım alamadık. Ocak ayından bu yana maddi durumumuzun olmaması nedeniyle doktora götüremiyoruz. Hem yol parası, hem tedavi masraflarını karşılayamıyoruz. Bu nedenle hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Kızımın tedavisi için maddi olanağımız yok. Anne ve baba olarak çok üzülüyoruz. Bir anne olarak kızımın rahatsızlığına çok üzülüyorum. Elimizden bir şey gelmiyor. Herkesten yardım bekliyoruz. Bize yardım edecek olan herkese şimdiden Allah razı olsun diyorum."

(Akif Yaman / İHA)