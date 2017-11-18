18.11.2017 20:02 'Bir anlık dalgınlığımız bize biraz pahalıya mal oldu'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 'Bir anlık dalgınlığımız bize biraz pahalıya mal oldu' dedi. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Bir anlık dalgınlığımız bize biraz pahalıya mal oldu" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Özdilek, "1-1'e sevinelim mi üzülelim mi? Oyunun geneline baktığınız zaman tabi ki üzüldük. Maç öncesi söylemlerim şuydu; rakip sürekli geniş alanda oynayan bir rakip deplasmanda çok gol bulan bir rakip değil. Ama Eto'o gibi çok önemli bir oyuncuları var. Bugün 90 dakikada Eto'o'nun topla buluşması ya birdir ya ikidir ama bunu golle neticelendirdi. İşte iyi oyuncu zaman zaman skoru değiştirebiliyor. Bizim cephemizden baktığınız zaman maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan ne yaptığını bilen bunu coşkuyla ve mücadeleyle birleştiren bir Konyaspor vardı. Özellikle ikinci yarı 35 dakika özellikle 60'la 90 dakika arası rakibi daha da baskı altına aldık, golü de bulduk. İkiyi, üçü de yakalayabilirdik ama bir anlık dalgınlığımız bize biraz pahalıya mal oldu" ifadelerini kullandı.



"YARINDAN İTİBAREN PERŞEMBEYE YOĞUNLAŞACAĞIZ"

Oyuncularını yürekten tebrik ettiğiniz söylen Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Böyle oynadığımız sürece sorun yok. Taraftara teşekkür ediyorum, müthiş derecede coşkuluydular. Galibiyet hediye etmek istiyorduk. Ama en azından kaybetmemek de bu süreçte çok önemli. Böyle oynadığımız sürece bizim geleceğimiz daha parlak daha net bir şekilde görülür diye düşünüyorum. Eksiklerimiz var bugün itibariyle tekrar UEFA'ya dönmemiz lazım. Perşembe günü yine önemli bir müsabakamız var. Dolayısıyla bugün ciddi efor sarf ettik. Tekrar yenilemeyle yarından itibaren perşembeye yoğunlaşacağız. Yine aynı şekilde camiaya yakışır şekilde mücadele edip bize avantaj sağlayacak skoru yakalamaya çalışacağız. Üstüne basarak söylüyorum oyuncuları tebrik ediyorum. Hak ettikleri 3 puandı ama futbolda bazen bu durumlar var, yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(Mustafa Yaşar Beşer/İHA)

