07.02.2017 16:10 'Bir anlaşma olmazsa KKTC...'

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, siyasi eşitlik ve garantörlüğe dayalı bir çözüm olmaması halinde KKTC'nin yoluna devam edeceğini kaydederek, 'KKTC kendi yoluna sağlıklı, güçlü ve en az güneydeki devlet kadar yasal olarak devam edecektir' dedi. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, siyasi eşitlik ve garantörlüğe dayalı bir çözüm olmaması halinde KKTC'nin yoluna devam edeceğini kaydederek, "KKTC kendi yoluna sağlıklı, güçlü ve en az güneydeki devlet kadar yasal olarak devam edecektir" dedi.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, "Kuzey Kıbrıs'ı Keşfet" organizasyonun tanıtımına katıldı. KKTC'nin turizm başkenti Girne yakınlarında düzenlenen etkinlikte konuşan Özgürgün, KKTC demokrasisine vurgu yaptı. "Güçlü bir hukuk sistemi oluşturulduğunu" kaydeden Özgürgün, "Demokratik, şeffaf ve tüm kurumlarıyla sağlam bir devlet var sivil toplum örgütlerinin gücü anlamında da birinci sırada olduğumuza eminim" diye konuştu.

"O güçlü demokrasi var ki 42 yılda 42 hükümet kuruldu" diyen Özgürgün, yakalanan demokrasi kültürünün KKTC'yi bundan sonrasına taşıyacağını kaydetti. Kıbrıs konusuna değinen Özgürgün sağlıklı ve güçlü ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinde eşit siyasi haklara sahip iki devletin anlaşması gereğine vurgu yaparak, "Yunanistan Dışişleri Bakanının dediği gibi adada tek bir Kıbrıs Türk bayrağının dalgalanmadığı çözümse, böyle bir çözüm olması mümkün değil" şeklinde konuştu.



"ÖYLE BİR ÇÖZÜM OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Özgürgün, Kıbrıs konusunda bugüne kadar 4'ü New York'ta, 3'ü İsviçre'de olmak üzere 7 zirve yapıldığını hiçbirinde sonuca ulaşılamadığını anımsatarak, karşı tarafın Kıbrıs'ta herhangi bir Türk varlığına tahammülü olmadığının görüldüğünü ifade etti. Siyasi eşitlik ve garantörlüğe dayalı bir çözüm olmaması halinde KKTC'nin yoluna devam edeceğini kaydeden Özgürgün, "KKTC kendi yoluna sağlıklı, güçlü ve en az güneydeki devlet kadar yasal olarak yoluna devam edecektir" dedi.

Özgürgün, KKTC'nin güçlenmesinde ekonominin önemine de işaret ederek; turizm, eğitim ve tarımın öne çıktığını bildirdi.

(Mesut Günsev / İHA)

