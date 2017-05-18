Bir anda yola çıkınca kaza kaçınılmaz oldu

Rusya'da süratli seyreden bir otomobil, bir anda yola çıkan bisikletliye böyle çarptı.
Rusya'da süratli seyreden bir otomobil, bir anda yola çıkan bisikletliye böyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan şahıs, ağır şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
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